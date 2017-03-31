Большая уборка в Мурино

2 апреля в Мурино пройдет воскресник, посвященный весеннему обновлению и приведению в порядок придомовых территорий, сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района.

Помимо жителей, участвуют представители застройщиков и администрации. Инвентарь предоставляется всем желающим. Места уборки наиболее «горячих точек» и распределение бригад – на месте, по мере их формирования. Приглашаются жители Мурино, а также сочувствующие им жители Нового Девяткино!

Место сбора – ул. Английская, 11 (Муринский парк). Время сбора – 15.00.