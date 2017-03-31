Решением внеочередного заседания совета депутатов МО «Город Всеволожск» бюджет города на 2017 год принят. Это позволит продолжить планомерную работу по передаче полномочий от администрации города на районный уровень согласно дорожной карте, согласованной в конце минувшего года с правительством Ленобласти.

Внеочередное заседание всеволожского совета депутатов состоялось вечером 30 марта. Решение депутатов, ставшее результатом консультаций с главами администраций города и района, специалистами комитета финансов и юристами, было принято 12 голосами «за» при одном воздержавшемся. Всего на совете присутствовало 13 из 18 депутатов.

Единодушие в решении столь важного вопроса приветствовал глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

– Согласно подписанному в конце 2016 года соглашению с 1 апреля на районный уровень переходят полномочия по культуре, спорту, молодежной политике и ряд других. Они в отличие от 16 полномочий, которые уже исполняет районная администрация, требуют субсидирования работающих в городе автономных учреждений и муниципальных предприятий. Без принятия бюджета их сотрудники, в том числе сотрудники Всеволожского ЦКД, остались бы без зарплаты. Что же до городского хозяйства в целом, то бюджет – это ремонт дорог и благоустройство, ежедневная, планомерная работа по созданию комфортной среды для граждан.

О дальнейших перспективах работы рассказала Анна Попова, председатель районного комитета финансов.

– В следующий раз всеволожские депутаты для внесения изменений в принятый бюджет соберутся 25 апреля. Корректировке подлежат расходы на исполнение полномочий по содержанию библиотек, поддержке субъектов малого предпринимательства, а также финансированию городской администрации, часть специалистов которой перейдет в администрацию района. Теперь мы говорим о поэтапной работе, где депутаты города Всеволожска, администрация города и района четко видят цели и задачи, а также сроки исполнения плана передачи полномочий.