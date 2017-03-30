Иероглиф успеха с российским акцентом

Об иероглифе успеха педагогического наследия выдающегося российского учителя-новатора Василия Сухомлинского рассказали на международной конференции по образованию.

Сегодня в Центре образования «Кудрово» прошла XX Международная научно-практическая конференция «Личность. Общество. Образование. Традиции и инновации в образовании». Организаторами мероприятия выступили комитет общего и профессионального образования Ленобласти, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования», Национальная Ассоциация организаций дополнительного профессионального педагогического образования, Ленинградская областная торгово-промышленная палата.

С приветственным словом к участникам обратилась заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, ректор ГАУО ДПО «Ленинградский областной институт развития образования», глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ольга Ковальчук.

– Проведение Международных научно-практических конференций стало хорошей традицией, которая на протяжении 20 лет способствует сохранению, возрождению и развитию областного образования, – отметил профессор Сергей Лисицын. – Миссия таких мероприятий заключается в мощном подъеме научно-методической работы. В наших конференциях принимали участие десятки крупнейших ученых, которых можно назвать флагманами российского образования.

Оригинальную презентацию на тему «Педагогическое наследие Сухомлинского и современность» подготовил доктор педагогических наук, директор ГБОУ «Лицей № 590» Красносельского района Санкт-Петербурга Алексей Каменский.

– Оказывается, сегодня в Китае практикуют именно данную систему обучения школьников, – рассказал Каменский. – Об этом я узнал в ходе поездки в КНР. Оказалось, что у них есть общество сторонников Сухомлинского. В КНР считают, что метод российского ученого – это иероглиф, способствующий развитию системы образования. Мне даже было как-то неловко, что о наследии Сухомлинского иностранцы восторженно рассказывали мне. По сути, это я должен был им повествовать о российском ученом.

Ирэн ОВСЕПЯН