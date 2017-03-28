Туристский потенциал Ленинградской области, и в том числе Всеволожского района, будет представлен на 21-й международной выставке «Отдых без границ 2017», которая пройдет с 31 марта по 2 апреля в «Ленэкспо».

Гости стенда Ленинградской области смогут познакомиться с туристскими возможностями региона, узнать об уникальных памятниках истории, культуры и природы, крепостях и усадьбах, военно-исторических объектах и фестивальных мероприятиях, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти. Посетителям выставки будут предложены раздаточные материалы: карта по маршрутам проекта «Серебряное ожерелье России», евробуклеты по видам туризма Ленинградской области, путеводители и буклеты районов.

Кроме того, 31 марта в 12.00 в рамках выставки состоится круглый стол, организованный областным комитетом по туризму и региональным информационно-туристским центром. В повестке: обсуждение планов реализации туристских проектов на территории региона в рамках Года истории и празднования 90-летия Ленинградской области.

В работе стенда региона на выставке примут участие представители Всеволожского, Гатчинского, Кировского, Тихвинского, Ломоносовского районов и туроператоры, реализующие турпродукт по межрегиональному туристскому проекту «Серебряное ожерелье России».