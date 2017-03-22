Хип-хоп баттл во Всеволожске

Каждой год, весной, во Всеволожске проходит конкурс для спортсменов-танцоров. В минувшие выходные в здании Всеволожского лицея № 1 состоялись сразу три соревнования – чемпионат и первенство Всеволожского района по хип-хопу, диско и стрит-танцам и Открытый кубок Ленинградской области «Танцевальная палитра».

В чемпионате по хип-хопу приняли участие 80 танцоров из четырёх коллективов, из них три из Всеволожска: воспитанники коллектива Happy Feet (руководитель Станислав Самарцев) заняли пять первых мест в своих номинациях; ребята из Life Style (руководитель Яна Кочегарова) заняли два первых места; «Импульс» (руководитель Екатерина Буряк) тоже завоевал одно первое место. Но самой сильной в этом конкурсе оказалась команда из Санкт-Петербурга – Dance Family ESS (9 первых мест).

В «Танцевальной палитре» приняли участие 150 танцоров из 15 коллективов. Город Всеволожск представляли: танцевальный клуб «Галатея» (руководитель Надежда Карпунина), «Назабудки» и «Фантазия» (руководитель Ольга Ермичой), «Импульс» (руководитель Екатерина Буряк), команда «МОБУ ДДЮТ» (руководитель Светлана Никитина), «Колибри» (руководитель Оксана Редюк), студия эстрадного танца «Колорит» (Екатерина Леденёва), «Антураж» (руководитель Юлия Сенчук), «Аквамарин» (руководитель Оксана Матвеева), «Маленькая страна» (руководитель Юлия Сенчук).

Лучшей командой турнира был признан «Антураж» (Всеволожск), его воспитанники завоевали три первых места. Всеволожский танцевальный клуб «Галатея» на этот раз представляли всего шесть человек (все они заняли призовые места), потому что остальные танцоры в это время готовились к другому очень важному турниру – Гран-при России по спортивно-эстрадному танцу. Так получилось, что три спортивных события должны пройти за одну неделю. Гран-при России состоится 26 марта в Санкт-Петербурге, и очень скоро мы узнаем о его результатах, а первенство и чемпионат России пройдут с 23 по 26 марта.

Андрей ЕВТЮХ, исполнительный директор соревнования

Фото Антона ЛЯПИНА