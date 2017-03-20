В конце прошлой недели в Муринской школе № 1 состоялась очередная встреча жителей с главой администрации Всеволожского района Андреем Низовским и руководителями Муринского и Новодевяткинского поселений Валерием Гаркавым и Дмитрием Майоровым.

В мероприятии приняли участие депутат ЗакСа Ленобласти по Токсовскому избирательному округу Сергей Караваев, представители профильных комитетов областного правительства. На вопросы граждан также отвечали заместители главы администрации Всеволожского района и руководители структурных подразделений администрации.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, самыми проблемными по-прежнему остаются вопросы развития дорожной инфраструктуры, реализации права на посещение дошкольных образовательных учреждений, функционирование пунктов полиции на территории поселений, обеспечение доступности медицинской помощи для граждан, вопрос с торговыми точками у метро Девяткино, препятствующими нормальному прохождению пассажиропотока.

Руководители поселений и района рассказали жителям о положительных результатах, которых удалось добиться с момента последней встречи. Так, в целях улучшения дорожно-транспортной обстановки ООО «Региональное агентство транспортной инфраструктуры» по договору с ООО «УК «Мурино» выполняет функции технического заказчика при разработке ЗАО «Авто-Дорсервис» проектной документации по объекту «Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к СПбКАД (А-118) с устройством проезда под СПбКАД (А-118)». Реализация данного проекта позволит улучшить дорожно-транспортную обстановку поселка Мурино в части связи с Санкт-Петербургом, а также разгрузки так называемой «Дороги на Мурино».

Согласно информации ЗАО «Авто-Дорсервис», в настоящее время проект проезда под КАД проходит экспертизу. Срок окончания работ по данному этапу: конец марта – начало апреля текущего года.

В ближайшее время администрации Всеволожского района, Муринского и Новодевяткинского поселений подготовят ответы на вопросы граждан, заданные в устной и письменной форме. Информация будет опубликована в периодических печатных изданиях района, а также на официальных сайтах муниципальных образований.