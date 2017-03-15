Областные отделения «одного окна» начинают оказывать услугу по замене водительских удостоверений на постоянной основе.

Многофункциональные центры Ленинградской области успешно завершили тестирование процедуры замены водительских удостоверений и приступили к оказанию услуги на постоянной основе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

На сегодняшний день заменить права можно в 15 отделениях службы «одного окна» в Гатчинском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Кировском, Лодейнопольском, Лужском, Приозерском, Тихвинском и Тосненском районах.

До конца года к проекту присоединятся все МФЦ региона.

Список отделений, в которых оказывается данная услуга, можно уточнить на официальном сайте МФЦ Ленинградской области http://mfc47.ru/