В связи с началом активного таяния льда на водоемах в весенний период с 17 марта выход граждан и выезд транспорта на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории Всеволожского района, запрещен.
До конца года во всех МФЦ Ленобласти можно будет поменять права
Областные отделения «одного окна» начинают оказывать услугу по замене водительских удостоверений на постоянной основе.
Многофункциональные центры Ленинградской области успешно завершили тестирование процедуры замены водительских удостоверений и приступили к оказанию услуги на постоянной основе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.
На сегодняшний день заменить права можно в 15 отделениях службы «одного окна» в Гатчинском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Кировском, Лодейнопольском, Лужском, Приозерском, Тихвинском и Тосненском районах.
До конца года к проекту присоединятся все МФЦ региона.
Список отделений, в которых оказывается данная услуга, можно уточнить на официальном сайте МФЦ Ленинградской области http://mfc47.ru/