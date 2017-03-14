Во Всеволожске открылся магазин натуральных фермерских продуктов

Здесь представлена продукция крестьянских хозяйств из Всеволожского, Кировского, Подпорожского и Приозерского районов и Гатчины. На полках красуются авторские поделки из соломы, глины и другие оригинальные товары мастеров народного творчества. Но главная фишка – это натуральные продукты прямо с фермы. В магазине можно приобрести молочную продукцию, мед, мясо курицы и продукты ее переработки, можно найти даже амарантовую муку. А для сладкоежек предусмотрены всякие вкусности: натуральные мармеладки и прочие сладости.

Инициатор проекта магазина опытный фермер – Татьяна Пойлова. Вместе с четырьмя представительницами Ленинградского отделения движения «Сельские женщины РФ» она задумала создать магазин для любителей натуральных фермерских продуктов.

– Вы не поверите, но это судьба, – рассказывая об открытии магазина, говорит Татьяна Пойлова. – Идея создать нечто подобное возникла давно. Но так получилось, что никак не могли найти удобное место под нашу фермерскую лавку. И вот 25 января, в свой праздник (Татьянин день), прохожу мимо ТЦ «Белые ночи» и вижу, что сдается в аренду место. Подумалось, что это какой-то знак свыше. Поэтому позвонила и договорилась об аренде. Открытие магазина состоялось 7 марта.

– В наших планах расширять ассортимент, – говорит Татьяна Борисовна. – Не исключено, что в ближайшее время на полках появится и овощная продукция местных фермерских хозяйств.

У Татьяны Пойловой много планов на будущее. Она уверена, что те, кто дорожит здоровьем и выбирает вкусные и качественные продукты питания, станут постоянными клиентами небольшого магазинчика. Конечно, сегодня фермерские продукты стоят недешево, и ожидать, что мелкие производители смогут потеснить кого-то на рынке, не приходится. Но благодаря высокому качеству своей продукции, отсутствию антибиотиков и консервантов фермеры надеются завоевать свою нишу на всеволожском рынке.

Ирэн ОВСЕПЯН