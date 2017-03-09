Министерство образования утвердило график ЕГЭ на 2017 год

В Ленинградской области, как и во всей России, государственные экзамены в 2017 году пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). Досрочный этап для 11-х классов начнется в конце марта, для 9-х – в конце апреля.

Согласно расписанию, утвержденному приказами Минобрнауки России, досрочный этап единого государственного экзамена (ЕГЭ) пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной – с 29 мая 2017 года по 1 июля. Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ в 2017 году с экзаменов по географии и информатике и ИКТ, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Выпускники 2017 года, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным предметам (русскому языку и математике), либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в резервный день, получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период – с 5 по 16 сентября.

Досрочный этап основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников 9-х классов пройдет с 20 апреля по 6 мая, основной – с 26 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) – с 5 по 22 сентября.

Как и в прошлом году, наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, в расписании предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем предметам.