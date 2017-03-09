Со 2 по 5 марта в пгт Сиверский Гатчинского района проходило первенство Ленинградской области по настольному теннису среди юношей и девушек 2005 г.р. и моложе, в котором приняли участие спортсмены Всеволожского района.

На соревнования приехали спортсмены из пяти районов Ленинградской области, всего в первенстве приняли участие более 60 человек, сообщили в отделе физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Всеволожского района.

Команда Всеволожского района выступила достойно: Владислав Ковалев завоевал серебро в парном разряде и смешанном парном разряде, Илья Слободчиков, Дарья Романова и Анастасия Щелчкова завоевали бронзовые медали в парном разряде.

На фото: призеры соревнования со своим тренером А.Д. Концунтейло