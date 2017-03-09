Для учеников Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске состоялся обучающий семинар по охране труда.

Сотрудники «мобильного отряда» Службы занятости Ленинградской области не только подобрали ребятам будущие места работы, но и обучили их безопасному труду, сообщает пресс-служба губернатора и правительства 47-го региона.

Участники семинара попрактиковались в оказании первой медицинской помощи, разобрали причины и обстоятельства несчастных случаев на производстве, а также поучаствовали во флешмобе, посвященном охране труда.

«Для людей, уже имеющих ограничения определенных функций организма и устойчивые нарушения здоровья – безопасный труд – обязательное условие трудовой деятельности. Приобретая и развивая навыки безопасного обращения с инструментом, сетями и коммуникациями, знания по оказанию первой доврачебной помощи, наши ребята выигрывают дважды: становятся более защищенными в части сохранения своего здоровья и жизни, и более привлекательными для потенциального работодателя», – отмечает руководитель Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко.

За два месяца работы мобильного комплекса по охране труда в обучающих семинарах приняли участие свыше 300 школьников. В марте занятия пройдут в школах Всеволожского, Выборгского, Волховского и Киришского районов Ленинградкой области.