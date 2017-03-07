5 марта в поселке Разметелево прошел чемпионат Северо-Западного федерального округа по спортивному автотуризму. В заездах по пересеченной местности участвовали 35 экипажей.

Самая большая сборная команда из 20 участников представляла Ленинградскую области. Два спортсмена защищали честь Всеволожского района – это Олег Коротков из Агалатово и Ирина Злых из Разметелево.

1,5-километровая дистанция пролегала по пересеченной местности, изобилующей канавами и ухабами. Поэтому спортсмены соревновались не столько в скорости прохождения трассы, сколько в водительском мастерстве и уровне подготовки железных коней. До финиша, кстати, добрались не все. А спортсмены нашего района показали достойные результаты: Ирина Злых заняла 4-е место в личном зачете, а Олег Коротков вошел в десятку лучших среди мужчин, подтвердив третий взрослый разряд.

Организатором этих состязаний выступила Ассоциация спортивного туризма Ленинградской области, учрежденная в мае 2015 года. Как заявил ее президент Владимир Зарицкий, экстремальный автоспорт в Ленобласти выходит на качественно новый уровень: «До настоящего времени автотуризм в нашей области, в том числе и во Всеволожском районе, был на уровне любительской езды по грязи, а теперь это стало спортом. Обыкновенные автолюбители, проходя трассы 2–4 категории сложности, стали получать официальные разряды и повышать свой спортивный авторитет».

Владимир Зарицкий также поблагодарил отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Всеволожского района и лично его председателя Андрея Чуркина за помощь в организации этого чемпионата.

Фото Антона КРУПНОВА