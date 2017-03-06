Турнир по древнему боевому искусству прошел во Всеволожске

Во Всеволожске 4 и 5 марта в спортивном зале школы № 7 проходил чемпионат и первенство Санкт-Петербурга и Ленинградской области по дисциплине кобудо.

Слово «кобудо» состоит из трёх японских слов: «ко» – старинный, «бу» – воинский, «до» – путь. Это искусство работы с холодным оружием, таким как нунчаку, сай, бо, тонфа и другие. Соревнования проходят во Всеволожске вот уже в 13-й раз и всегда собирают много зрителей.

На этот раз в состязаниях приняли участие 350 человек из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Пскова, Нижнего Новгорода, Казани. Они выступали в следующих видах: «Формальные комплексы Ката-Кобудо», «Демонстрация самозащиты Тайхо – Дзюдцу», «Соревнования по Нунчаку-Дзюдцу» (п оединок и ката), а также – «Полноконтактные поединки Ниппо-Кемпо».

Организатором соревнований выступил Клуб боевых искусств «Сатори» при поддержке администрации Всеволожского района и администрации города Всеволожска.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Людмилы ОДНОБОКОВОЙ