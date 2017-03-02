Губернатор Александр Дрозденко дал поручение в 2017 году подготовить проект нового медицинского учреждения.

В ходе рабочего совещания, посвященного градостроительным проблемам Всеволожского района, связанным с низкими темпами возведения застройщиками объектов социальной инфраструктуры, глава региона принял решение о начале подготовки проектной документации на строительство поликлиники в деревне Кудрово, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

«К сожалению, мы столкнулись с ситуацией, когда застройщики предлагают нам выкупать помещения под амбулатории по ценам коммерческой недвижимости. Это неприемлемая ситуация, тем более что далеко не все медицинское оборудование может быть размещено в жилых домах, – сказал Александр Дрозденко. – В связи с этим комитету по строительству совместно с комитетом по здравоохранению следует в текущем году подготовить проект поликлиники, строительство которой мы будем вести в том числе за счет средств, поступивших в виде налогов от строительных организаций».