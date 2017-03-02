На коллегии комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти подвели итоги прошедшего года.

Председатель комитета Лира Бурак сообщила, что по государственной программе «Устойчивое развитие в Ленинградской области» проведено 150 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 140 тысяч жителей области.

По данным социологического опроса, состояние межнациональных отношений в Ленинградской области положительно оценивают 82% жителей области, а уровень толерантного отношения к представителям другой национальности возрос до 70%, сообщает пресс-служба губернатора и правительства 47-го региона.

Главным событием в межнациональной сфере стал III этнокультурный фестиваль «Россия – созвучие культур» в Кингисеппе. Фестиваль расширил свои границы, и в прошлом году его участниками стали не только национально-культурные объединения и муниципальные районы Ленинградской области, но и представители всех 11 субъектов Северо-Западного федерального округа.

Основные средства государственной программы – 460 млн рублей – были использованы на реализацию местных инициатив, предложенных старостами и общественными советами административных центров поселений. Профинансировано 1 456 проектов, направленных на улучшение качества жизни в Ленинградской области. Субсидии областного бюджета направлялись на ремонт дорог, уличного освещения, благоустройство придомовых территорий, улучшение водоснабжения и строительство детских и спортивных площадок. В реализации закона о старостах приняло участие 171 поселение, закона об общественных советах – 177.

Важным направлением работы комитета также стало сопровождение деятельности приемных губернатора Ленинградской области в муниципальных районах и 18 информационно-консультационных центров по защите прав потребителей.

Традиционный вепсский фестиваль «Древо жизни» в тридцатый раз собрал малые коренные народы региона в Подпорожском районе, селе Винницы. Самым массовым национальным праздником, собравшим 80 тысяч человек, назван татаро-башкирский Сабантуй в деревне Энколово Всеволожского района.