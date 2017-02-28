Новая схема движения автотранспорта реализована в Кудрово благодаря межведомственной рабочей группе, созданной по распоряжению губернатора Александра Дрозденко.

Вопрос касался строительства улично-дорожной сети на участке улиц 2 (от улицы 3 до проезда в 7 квартале) и 3, а также организации кругового движения в месте пересечения улиц 2 и 3 жилой застройки «Кудрово», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

С целью решения дорожной проблемы рабочая группа провела выездную встречу с застройщиками, в которой приняли участие представители контрольно-ревизионного комитета губернатора 47-го региона, комитета государственного строительного надзора, областного управления по транспорту и администрации Заневского городского поселения.

Достигнутые договоренности позволили завершить организацию кругового движения на указанном участке дорог в Кудрово, обеспечили новые кварталы надлежащим транспортным сообщением и повысили уровень безопасности дорожного движения.

«Рабочая группа продолжит проверять качество социальных, транспортных и жилищно-коммунальных услуг во Всеволожском районе и будет оперативно реагировать на острые вопросы», – отметила глава группы, председатель контрольно-ревизионного комитета губернатора Ленинградской области Светлана Шишокина.