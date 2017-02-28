«Приходите без стесненья, захватите настроенье!» – созывали всех на встречу долгожданной Масленицы организаторы праздника в поселке Щеглово. В конце прошлой недели здесь весело проводили зиму. Праздник удался на славу. На широкое масленичное гулянье пришли жители и гости поселка. Для них подготовили концертную программу и интересные
В Кудрово запущена новая схема движения
Новая схема движения автотранспорта реализована в Кудрово благодаря межведомственной рабочей группе, созданной по распоряжению губернатора Александра Дрозденко.
Вопрос касался строительства улично-дорожной сети на участке улиц 2 (от улицы 3 до проезда в 7 квартале) и 3, а также организации кругового движения в месте пересечения улиц 2 и 3 жилой застройки «Кудрово», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.
С целью решения дорожной проблемы рабочая группа провела выездную встречу с застройщиками, в которой приняли участие представители контрольно-ревизионного комитета губернатора 47-го региона, комитета государственного строительного надзора, областного управления по транспорту и администрации Заневского городского поселения.
Достигнутые договоренности позволили завершить организацию кругового движения на указанном участке дорог в Кудрово, обеспечили новые кварталы надлежащим транспортным сообщением и повысили уровень безопасности дорожного движения.
«Рабочая группа продолжит проверять качество социальных, транспортных и жилищно-коммунальных услуг во Всеволожском районе и будет оперативно реагировать на острые вопросы», – отметила глава группы, председатель контрольно-ревизионного комитета губернатора Ленинградской области Светлана Шишокина.