В выходные на площадке средней школы № 2 города Всеволожска прошел I региональный межконфессиональный турнир в рамках фестиваля «Русская зима» по хоккею в валенках. Победителем стала сборная команда епархий Русской православной церкви.

В сборную вошли представители Тихвинской, Гатчинской и Выборгской епархий. Второе место заняла команда Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, на третьем месте – команда Лиги школьного спорта Ленинградской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

«Особенность этого турнира в том, что на ледовом поле встретились представители духовенства.

Идея провести такой турнир родилась после того, как команда Тихвинской епархии Русской православной церкви приняла участие в первом Всероссийском фестивале дворового спорта «Русская зима» по хоккею в валенках. Более того, стала победителем фестиваля среди взрослых команд. Сегодня мы расширили круг участников соревнований. Надеемся, что и межконфессиональный турнир будет традицией», – сказала в приветственном слове председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти Лира Бурак.

Фото Антона КРУПНОВА