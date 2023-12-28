Во Всеволожской ТЭЦ провели экскурсию для студентов

На Всеволожской ТЭЦ «ГТ Энерго» состоялась экскурсия для студентов и преподавателей Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Посетителям объекта показали, как работают газотурбинные ТЭЦ и рассказали, как разрабатываются инновационные объекты генерации для регионов Крайнего Севера.

На сегодняшний день Всеволожская ГТ ТЭЦ одна из самых продвинутых станций в Ленинградской области. Ее суммарная электрическая мощность составляет 18 МВт. Аналогичные предприятия успешно функционируют в российских городах, обеспечивая потребителей дешевой электроэнергией и теплом. Неоспоримым преимуществом данных ТЭЦ является простота конструкции, незначительные сроки строительства и высокий КПД использования топлива.

Вместе с педагогами и студентами предприятие посетили корреспонденты газеты «Всеволожские вести». Подробности – в материале ближайшего выпуска газеты.