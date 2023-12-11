В Агалатово прошла встреча с единственным в России незрячим гидом Алексеем Орловым

7 декабря Агалатовский центр образования посетил единственный в России незрячий гид, владеющий навыком «эхолокации», и автор проекта «Осязаемый Петербург» Алексей Орлов. Беседу с учениками он начал с показа видео о своем проекте, где наглядно было показано, как ощущают себя люди, оказавшиеся в городе без «поддержки» зрения. Для того чтобы зрячие могли это прочувствовать, им надевают черные маски на глаза и выдают специальные тактильные трости. Но, как показало видео, ориентироваться можно с помощью других органов чувств!

Алексей уточнил, что трость должна быть белого цвета – это знак, что у человека есть проблемы со зрением, а также рассказал, что такое эхолокация. У учащихся возникло довольно много вопросов к Алексею. Например, ощущает ли он цвет через запах.

– Я незрячий от рождения, поэтому цвета мне пришлось выучить, как таблицу умножения. Что касается соотношения цвета и запахов, для меня это не так. Хотя парфюмеры, считают, что у каждого цвета свой запах. Но все мы разные! Возможно, у кого-то из незрячих есть цвета для запахов, – ответил Алексей.

Он также рассказал, что незрячие люди могут активно использовать телефон, компьютер и другие гаджеты. Для этого в них встроены специальные программы, которые озвучивают действия на той части экрана, которой ты касаешься. А вот голосовые помощники пока ещё работают с ошибками и не всегда надежны для незрячих.

Из этого вопроса, конечно, вытекал и другой: как пишут и читают незрячие люди?

– Существует шрифт Брайля, который придумал его, когда ему было 15 лет! В нём шесть точек, сложенных в разных комбинациях, умещены 33 буквы русского алфавита, 26 английского, цифры и много чего ещё. Даже нотная грамота! Весь мир пользуется этим шрифтом, его может освоить каждый человек, – объяснил Алексей. Он также уточнил, что, хотя звуковые программы всё более популярны среди незрячих, но шрифт Брайля не исчезнет. Например, он точно нужен слепоглухим людям!

Он также рассказал ребятам, что помогать незрячим, конечно, хорошо, но делать это без спроса – не стоит!

– Резко можно хватать, только если вы видите, что человек находится в опасности, – например, перед ним открытый люк или яма. В остальных случаях – сначала поздоровайтесь и предложите помощь, – посоветовал Алексей.

По его словам, доступной среде Петербурга он может поставить 4 из 5 баллов, но нет предела совершенству и всегда хочется, чтобы она была ещё доступней! Шум толпы ему не мешает, скорее даже помогает ориентироваться. Он умеет вычленять из него интересующие звуки и говорит, что этому может обучиться каждый при желании. Сложнее понять, где ты находишься, когда рядом работает снегоуборочная машина или шумная стройка.

Алексей рассказал, что любит путешествовать, один или с семьей – женой и дочкой. Бывал, например, в Петрозаводске и Нижнем Новгороде. Самолеты он не очень любит – говорит, там скучно, но зато быстро. А если едет на поезде – берёт специальное купе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Оно предполагает два места и очень просторное.

Напоследок учащиеся спросили Алексея, видит ли он сны.

– Сны видят все. Просто я их вижу без визуального ряда. Это как в жизни – незрячий видит всё с помощью других чувств. Во сне такие же ощущения.

Алексей напомнил, что всегда открыт к общению и готов провести экскурсию «Осязаемый Петербург» для тех, кто в этом заинтересован.

Ева ПОЯСКОВА

Фото Влада КИСЕЛЁВА