Благотворительный проект фонда «Место под солнцем» помогает ветеранам СВО

Благотворительный фонд «Место под солнцем» совместно с Мультицентром социальной и трудовой интеграции и фондом «Защитники Отечества» продолжают работу по важнейшему направлению – комплексной поддержке участников СВО и членов их семей.

30 ноября подвели итоги одного из проектов фонда, ставшего победителем грантовой премии #МыВместе. На средства гранта были закуплены мебель и компьютерная техника для оборудования компьютерной аудитории в центре комплексной поддержки ветеранов СВО в Выборге, действующего на базе филиала Мультицентра социальной и трудовой интеграции. В центре участники СВО и члены их семей могут пройти бесплатное обучение по программам профессиональной переподготовки: компьютерная графика, офисные программы, 1С склад.

Также за счет грантовых средств была приобретена мебель для дооснащения Центра комплексной поддержки ветеранов СВО на базе регионального отделения государственного фонда «Защитники Отечества», открытого в Гатчине при поддержке Мультицентра.

Помимо этого, производилась оплата услуг травматолога-ортопеда, специалиста по точной настройке технических средств реабилитации и специалиста по внесению изменений в ИПРА. Команда высококвалифицированных специалистов под руководством председателя регионального отделения ВОРДИ Оксаны Харитоновны Громовой проводила регулярные выездные осмотры и консультации для ветеранов боевых действий с инвалидностью в целях определения оптимальных маршрутов реабилитации, подбора лучших средств реабилитации и содействия в обеспечении данными ТСР. Часть необходимых участникам СВО с инвалидностью технических средств реабилитации была приобретена за счет средств Фонда «Место под солнцем».

Таким образом фонд успешно реализовал грант и продолжает свою работу дальше.