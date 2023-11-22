В Кудрово прошел турнир по художественной гимнастике «Заневские звёзды»

19 ноября в спортивном зале Кудровского центра образования прошёл традиционный ежегодный турнир по художественной гимнастике «Заневские звёзды». В соревнованиях приняли участие около ста девочек из разных уголков Ленинградской области. Юных спортсменок приветствовали директор образовательного учреждения, депутат Заневского городского поселения Игорь Соловьев и его коллега по совету депутатов Георгий Шинкаренко.

А зрители и болельщики с 9 утра наблюдали за одиночными и групповыми выступлениями гимнасток, ослепляющих своими спортивными нарядами и не сходившими с лиц улыбками. Поражал красотой и креативностью макияж и прически юных спортсменок. Булавы в руках девочек сменялись мячами, мячи – обручами, а обручи – лентами. Невероятно трудно было судьям определить фавориток состязаний, и всё же награды нашли своих героинь. Гимнастки, занявшие призовые места – были награждены почётными грамотами, медалями и кубками.

Александр СОРОКИН