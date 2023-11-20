Золотые руки Надежды Репиной

По всей России женщины разного возраста вяжут тёплые вещи, отправляют их в зону Специальной военной операции, чтобы поддержать наших защитников. Сотни, если уже не тысячи, женщин, взявшись за спицы, посылают на фронт «тепло своих рук и сердец». Свою лепту в общее дело вносит и жительница деревни Вартемяги Надежда Николаевна Репина.

В свои 73 года она полна жизненной энергии и желания помочь воинам – днём и ночью вяжет для бойцов шерстяные носки. Всего в зону СВО отправила уже 173 пары. Пряжу Надежда Николаевна покупает на средства добровольных пожертвований и собственную пенсию. Её во всем поддерживают сын Василий и внук Борис.

«Ко всем участникам спецоперации в России относятся как к героям, живут они в условиях, далеких от комфорта, греются от газовых плиток и буржуек. Нужно их поскорее утеплять. Как говорил Суворов, «держи голову в холоде, а ноги – в тепле»! Я начала вязать носки для отправки в зону СВО, чтобы хоть как-то поддержать наших ребят, согреть их своим теплом. Каждая петелька связана с любовью в надежде, что бойцы почувствуют её. У меня установка и свой план: обязательно за день один носок, за два дня одна пара носков, бывает, вяжу до глубокой ночи, чтобы успеть довязать пару. Это важное и полезное дело, и это единственное, чем я могу помочь нашим ребятам на фронте. Шерстяных носков нашим военным требуется много», – уверена Надежда Николаевна.

Любовь к рукоделию Надежде Репиной с детства привила её бабушка Ольга Ивановна Параева, которая всю жизнь прожила в Псковской области. Ещё до школы Надя связала всем своим куклам шапочки, носочки, кофточки, шарфики. Потом была учёба в Горном институте имени Г.В. Плеханова на экономическом факультете, работа на заводе по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды», где она прошла ступени от простого экономиста до заместителя генерального директора по экономике. Естественно, вязать в этот период было просто некогда.

Вспомнить старое увлечение помог случай. Однажды Надежде Николаевне надо было вывезти на Кавказ ребёнка для лечения. Хозяйка дома, где Репины снимали комнату, была очень строгая, завела разговор, что у неё есть много шерсти, но не найти мастерицу, умеющую прясть. Надежда Николаевна нашла прялку, обработала шерсть, спряла и связала сыну хозяйки замечательный свитер. Женщина растрогалась и не взяла денег за проживание.

С выходом на пенсию Надежда Николаевна вместе с мужем переехала из Санкт-Петербурга в деревню Вартемяги, ещё до начала Специальной военной операции безвозмездно вязала носки для односельчан, для земляков, пожилых людей, ветеранов. Теперь помогает, как может, нашим защитникам. Энергетика этой замечательной женщины, душевное тепло, забота, вложенные в изделие, без сомнения, передаётся нашим ребятам на фронте.

Светлана КУЦОКОНЬ

Фото Галина ТИШИНОЙ