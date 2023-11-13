В Сертолово врачи-реабилитологи обсудили новые медицинские технологии

Круглый стол под названием «Современные технологии и протоколы в медицинской реабилитации» состоялся в конференц-зале Сертоловской городской больницы. В его работе приняли участие более сорока врачей из медицинских учреждений всей Ленинградской области. Среди спикеров мероприятия были действующие реабилитологи и ученые в области восстановительной медицины.

Во вступительном слове на открытии конференции главный врач сертоловской городской больницы Сергей Азаренко подчеркнул важность обсуждаемого вопроса и его исключительную актуальность в связи с проводимой Специальной военной операцией.

В ходе конференции были представлены последние исследования, современное медицинское оборудование и практические наработки в ортопедии и неврологии. Большое внимание участники круглого стола уделили теме реабилитации пациентов после боевых травм.

В июне в сертоловской городской больнице был открыт Центр реабилитации, и у врачей этого современного медицинского учреждения за это время накопились собственные наработки, есть позитивный опыт по реабилитации участников СВО. Гостям предложили экскурсию в палаты и процедурные кабинеты Центра, который оснащен новейшим диагностическим, лечебным и реабилитационным оборудованием. Кроме физической реабилитации в нём проводится работа и с посттравматическим стрессом, оказывается психотерапевтическая помощь.

Перед собранием врачей выступили специалисты и ученые в области реабилитации и реабилитационной медицины: доктор медицинских наук профессор Игорь Божков, доктор медицинских наук, профессор Павел Гузалов, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по реабилитации сертоловской городской больницы Иван Воейков, руководитель и реабилитолог Центра RehabSpace, магистр по адаптивной физической культуре Альбина Овчинникова, президент АНО «Международная федерация физиотерапевтов и реабилитологов» Владимир Евполов, председатель совета Благотворительного фонда «Место под солнцем», председатель Комитета по благотворительности Торгово-промышленной палаты Ленинградской области Ирина Дрозденко.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото сайта ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница»