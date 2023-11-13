Во Всеволожском районе будет работать мобильный пункт отбора на военную службу

В населенных пунктах Всеволожского района будет работать передвижной агитационный комплекс. Инструкторы пункта отбора знакомят ленинградцев с условиями прохождения службы по контракту, а также федеральными и региональными мерами социальной поддержки.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 16 ноября агитаторы посетят город Сертолово, 22 ноября – деревню Коккорево. Специалисты придерживаются индивидуального подхода и стараются адресно отвечать на возникающие у населения вопросы. При желании можно будет сразу подать заявку на прохождение военной службы по контракту.

Также можно обратиться в военные комиссариаты и военно-учетные столы муниципальных образований Ленинградской области по месту жительства. Телефоны дежурных военных комиссариатов Ленинградской области указаны на сайте Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.

По материалам пресс-службы областного правительства