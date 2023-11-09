Во Всеволожске прошли командные соревнования по фридайвингу

Во Всеволожске 4 и 5 ноября в глубоком бассейне «АЗО» состоялись первые командные глубинные соревнования имени Шаварша Карапетяна, 17-кратного рекордсмена мира, 11-кратного чемпиона Европы, спасшего 16 сентября 1976 года пассажиров с затонувшего троллейбуса.

Есть вещи и явления, которые невозможно описать, не поняв их, а понять не получится, не попробовав. Событие из этой категории произошло 4 и 5 ноября в Центре водных видов спорта «A30». Здесь собралось около 20 приверженцев глубоководного погружения. Новый плавательный бассейн, находящийся почти на пересечении Колтушского и Южного шоссе, выбран для первых в Ленобласти соревнований такого плана не случайно. По утверждению экспертов, это единственный в стране бассейн, где возможно погружение на глубину 30 метров.

Что здесь происходит?

У человека, далекого от фридайвинга, увиденное вызывало восторг и изумление.Мужчины и женщины, в основном уже зрелого возраста, поражавшие своим спокойствием и уравновешенностью, демонстрировали возможности человеческого организма, что называется, за гранью обыденных представлений. Кто из вас, дорогие читатели, мог бы пребывать под водой, задерживая дыхание более чем на 6 минут? Ну а хотя бы на 3 минуты? Думаю, таких найдется немного.

В течение двух дней шесть команд, в каждой из которых было по два мужчины и одной женщине, выявляли, кто же окажется сильнейшим в дисциплинах: задержка дыхания в статике (STA), в свободном погружении (FIM), в нырянии в глубину без ласт (CNF) и в командной эстафете.

Не специалисту в этой области было вообще непонятно, что происходит в бассейне. Молчаливые, до крайней степени сосредоточенные люди в водолазных костюмах и специальных полумасках, напоминавшие «ихтиандра» из известного фильма, погружались в бассейн на разную глубину, лежали не дыша вниз лицом на её поверхности, а то и просто стояли по шею в воде у бортика в медитативном состоянии. Так проходил соревновательный процесс, в котором не было «лишних» людей, да и появление журналиста мало кого радовало и волновало. Все были заняты делом.

Чудо, вернувшее в профессию

И все-таки нам удалось кое-что выяснить, а помогла в этом участница соревнований, «в миру» артистка балета Мариинского театра Ольга Громова. Ольга Михайловна занялась фридайвингом не так давно, но «заболела» этим видом спорта, похоже, всерьёз. А её история для тех, кто верит в чудеса Жизни…

– В самом начале года я получила травму, повредила ногу в области голеностопа. Для балерины – это настоящая катастрофа. Почти три месяца сидела на больничном. Меня одолевали страхи, что не смогу вернуться в профессию, а балет – это практически всё, что я умею и люблю. Обращалась к психологам… От паники и страхов избавиться не очень помогло. Но помогло осознать, что большая часть наших проблем создается нами в собственной голове. А тут кто-то из знакомых посоветовал взять базовый обучающий курс по фридайвингу, и я пошла. Первые длительные задержки дыхания и погружения вызывали у меня панические состояния на фоне того, что нужно дышать, а воздух взять негде. А потом оказалось, что ресурса в нашем организме для этого вполне достаточно. Стоит лишь расслабиться, довериться своему телу, отпустить ситуацию, и все образуется наилучшим образом. Мне так понравились эти состояния спокойствия, умиротворенности и внутреннего безмолвия… Да и сама вода волшебным образом способствует позитивным оздоравливающим процессам в организме. В этом я окончательно убедилась, побывав в августе этого года на популярной среди фридайверов базе в Териберке. Здесь, в открытой воде Баренцева моря, я погружалась уже на 13 метров, а сегодня на соревнованиях задержала дыхание в дисциплине статика на 3 минуты и 32 секунды. Результат, в сравнении с маститыми фридайверами, так себе, но для меня это личное достижение. И это даже не про спорт, скорее про психологию, про запредельные возможности человеческого организма. А в профессию я вернулась и продолжаю танцевать в Мариинке, только теперь у меня есть ещё одна страсть – вода и погружения, – рассказала Ольга Громова.

И кто же сильнейший?

По итогам двух дней соревнований во всех четырех дисциплинах фридайвинга места распределились следующим образом. На высшую ступень пьедестала поднялась команда «Китовый кусь» в составе Анатолия Зайцева, Максима Хроменкова и Марии Воротягиной. Второе место заняла тройка «А 30» 2, третье место поделили команды «Монофин» 1 и «Монофин» 2. На четвертой строчке турнирной таблицы расположились спортсмены команды «Глубина» 1 и замкнули список фридайверы спортивного коллектива «А 30» 1.

Что касается личных достижений, то дольше всех пробыть в воде без доступа воздуха удалось Дмитрию Мазепину (А 30 2). В этот раз он задержал дыхание на 6 минут и 38 секунд. Роман Лысов (А 30 1) продержался под водой 5 минут и 6 секунд. Всего на одну секунду отстал от него Александр Купцов («Монофин» 2) с результатом 5 минут и 5 секунд. Самой результативной среди женщин оказалась Дарья Некрасова (А 30 2) с результатом 4 минуты и 21 секунды.

Александр СОРОКИН

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