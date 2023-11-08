На Пундоловском кладбище увековечат земляков, погибших в СВО

Такое решение принято Советом народных депутатов Заневского городского поселения еще на июньском заседании. Все это время шла работа по созданию проекта архитектурного облика будущего мемориала. Наконец специалистам удалось прийти к общему мнению по финальной версии эскизов.

Центральной частью композиции мемориального комплекса станет памятный знак с лавровой ветвью, на который нанесут текст, рассказывающий о подвигах павших воинов. Рядом будут располагаться надмогильные сооружения с портретами героев, дополненные датой рождения и смерти, а также воинским званием погибшего. Вокруг построят пешеходные дорожки и высадят газон. Расходы на создание мемориала, содержание и обновление комплекса возьмет на себя местный бюджет. Предварительная стоимость работ составит около девяти миллионов рублей, а завершить их планируют к следующему Дню Победы.

Александр СОРОКИН

Фото пресс-службы администрации Заневского поселения