О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

На Пундоловском кладбище увековечат земляков, погибших в СВО

0 Комментариев

Такое решение принято Советом народных депутатов Заневского городского поселения еще на июньском заседании. Все это время шла работа по созданию проекта архитектурного облика будущего мемориала. Наконец специалистам удалось прийти к общему мнению по финальной версии эскизов.

Центральной частью композиции мемориального комплекса станет памятный знак с лавровой ветвью, на который нанесут текст, рассказывающий  о подвигах павших воинов.  Рядом будут располагаться надмогильные сооружения с портретами героев, дополненные датой рождения и смерти, а также воинским званием погибшего. Вокруг построят пешеходные дорожки и высадят газон. Расходы на создание мемориала, содержание и обновление комплекса возьмет на себя местный бюджет. Предварительная стоимость работ составит около девяти миллионов рублей, а завершить их планируют к следующему Дню Победы.

Александр СОРОКИН
Фото пресс-службы администрации Заневского поселения

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Кампания по ремонту всеволожских дорог закончится до зимы
  2. Ольга Ковальчук: «Когда делюсь энергией, чувствую прилив сил»
  3. Планов много и средства есть
  4. Всеволожск смотрит в будущее

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code