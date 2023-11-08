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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском районе агитаторы расскажут о службе по контракту

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На этой неделе во Всеволожском районе пройдут информационно-агитационные мероприятия пункта отбора на военную службу по контракту. В населенных пунктах района будут работать агитаторы, которые ответят на популярные вопросы и дадут самую полную информацию относительно существующих мер поддержки и условий службы.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, всего агитационно-информационные акции пройдут в двух населенных пунктах района. 9 ноября инструкторы пункта отбора будут проводить разъяснительную работу в поселке Бугры, а 11 ноября в городе Мурино.

Желающие узнать больше о контрактной службе также могут обратиться в военные комиссариаты или напрямую в пункт отбора на военную службу по контракту Ленинградской области по круглосуточному телефону 8 (812) 572-20-30.

Фото пресс-службы областного правительства

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