Во Всеволожском районе агитаторы расскажут о службе по контракту

На этой неделе во Всеволожском районе пройдут информационно-агитационные мероприятия пункта отбора на военную службу по контракту. В населенных пунктах района будут работать агитаторы, которые ответят на популярные вопросы и дадут самую полную информацию относительно существующих мер поддержки и условий службы.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, всего агитационно-информационные акции пройдут в двух населенных пунктах района. 9 ноября инструкторы пункта отбора будут проводить разъяснительную работу в поселке Бугры, а 11 ноября в городе Мурино.

Желающие узнать больше о контрактной службе также могут обратиться в военные комиссариаты или напрямую в пункт отбора на военную службу по контракту Ленинградской области по круглосуточному телефону 8 (812) 572-20-30.

Фото пресс-службы областного правительства