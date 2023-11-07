Во Всеволожске прошел турнир по игре в городки имени академика И.П. Павлова

Настоящей сенсацией стал первый за последние 50 лет открытый турнир имени академика И.П. Павлова по игре в городки, который прошёл во Всеволожске. Его организовали активисты Общественной палаты. В соревнованиях приняли участие более 100 человек в возрасте от 6 до 74 лет.

5 ноября зал игровых видов спорта Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва было не узнать. Вместо привычной волейбольно-баскетбольной атрибутики сегодня здесь установили диковинные снаряды, а пол был выстлан специальными ковриками с причудливым орнаментом. К 11 часам всё свободное пространство спортивного зала заполнилось людьми так, что кому-то пришлось наблюдать за происходящим через открытую дверь из коридора. В приветственном слове председатель Общественной палаты Всеволожского района Ирина Гуреева-Дорошенко поблагодарила всех присутствующих за поддержку инициативы организаторов турнира и удивилась большому числу участников соревнований. Далее микрофон перешёл к главному судье соревнований, президенту Федерации городошного спорта Санкт-Петербурга Евгению Артамонову. Он рассказал об истории этого вида спорта, правилах игры и поделился тонкостями техники броска.

– Городки – один из немногих существующих сегодня исконно русских видов спорта. К большому сожалению, городошный спорт развивается не так активно и стремительно, как некоторые другие, даже «чужеземные» спортивные дисциплины. Хотя он совсем недорогой, а создание условий для игры в городки требует затрат несоизмеримо меньших, чем, к примеру, финансирование строительства и содержания плавательного бассейна, ледовой арены или оборудование того же борцовского зала. В этом году городошному спорту исполнилось 100 лет. В городки играли многие наши великие соотечественники, включая И.П. Павлова, В.И. Ленина, Ф.И. Шаляпина и т.д. Отрадно видеть такой интерес к национальному виду спорта у жителей Всеволожского района и хочется надеяться, что вскоре здесь появится специализированная площадка для игры в городки, – подчеркнул Евгений Михайлович.

И пока организаторы и члены судейской бригады распределяли по пяти площадкам первых участников соревнований, наше внимание привлекла самая возрастная «спортсменка», 74-летняя жительница Всеволожска Тамара Лимарь. Она рассказала:

– Являясь членом Общественной палаты Всеволожского района и председателем Совета ветеранов микрорайона Бернгардовка, я не могла остаться в стороне от такого события. Когда была моложе, я занималась бегом, а сейчас стараюсь не пропускать массовых стартов по северной ходьбе. С историей городошного спорта познакомилась во время экскурсии в музей И.П. Павлова в Колтушах и сразу же захотелось самой попробовать. А послушав сегодня Е.М. Артамонова, решила активно участвовать в возрождении и популяризации этой игры во Всеволожском районе, и прежде всего среди людей «серебряного» возраста.

И стар, и млад…

Из-за большого количества участников состязания пришлось проводить в несколько этапов, и первыми площадки заняли семейные команды. Многодетная семья Татьяны и Александра Медведь из Всеволожска пришла сюда с пятью детьми.

– Всего у нас шестеро детей, четверо своих и двое приёмных. Самому старшему уже 22, и он не смог выступить вместе с нами. А остальные все здесь, включая самого младшего, которому шесть лет. В городки раньше играть не приходилось, но в наших семейных традициях есть пункт – активное участие в спортивно-массовых мероприятиях, поэтому мы здесь. Настроены решительно, будем бороться за победу.

Семья Лазаревых оказалась ещё более многочисленной. В составе их команды представители трёх поколений. Самой младшей Екатерине, внучке главы семейства Василия Лаврентьевича, семь лет, но на площадке она чувствует себя вполне уверенно и метко попадает битой, разбивая городошные фигуры.

– Мы приехали на турнир из Дубровки. Играем в городки уже порядка 10 лет. Самостоятельно соорудили у себя на участке площадку, на ней и тренируемся. Затраты небольшие, всего-то забетонировал кусочек земли да поставил сетку, чтобы задерживать городки и биты, которые, к слову сказать, изготавливаю тоже сам. «Заразил» этой игрой всю семью и близких, так что по выходным у нас часто бывает настоящий «аншлаг». Да и в будни выходим по возможности, – поделился Василий Лазарев.

Кому победа, а кому участие…

Не мог остаться в стороне от редкого мероприятия и журналист газеты, никогда раньше не игравшей в городки. Своей очереди пришлось ожидать около двух часов… И вот, наконец, – «красная дорожка» городошной площадки, а впереди, на расстоянии 13 метров, «фигура», составленная из пяти деревянных цилиндров длиной около 20 см, диаметром около 50 мм. Два «пристрелочных» броска… Несмотря на кажущуюся простоту задачи (всего-то попасть битой в фигуру так, чтобы «деревяшки» улетели за пределы начерченного «города»), оба раза бита пролетела мимо цели. Да и первый, уже «зачетный», бросок оказался неудачным, но с каждым разом попытки были всё успешнее, и от финальной, шестой фигуры – «артиллерии» к пределах «города» – остался лишь один «городок». 12 бросками удалось выбить всего 16 городков из 30 возможных. Результат неутешительный, но игра была азартной. Казалось, что секрет меткости в метании биты постигнут, и теперь все броски будут достигать цели. Душа просила продолжения, хотелось побросать ещё. Но увы… Больше в этот день такой возможности не представилось. В призеры не попал, но удовольствие получил колоссальное.

Инициатива снизу

Турнир стал возможным благодаря инициативе и усилиям команды Общественной палаты Всеволожского района. А начиналось всё так: однажды директор Сертоловского спортивно-досугового центра «Высота», а по совместительству председатель комиссии по спорту, молодёжной политике и патриотическому воспитанию, Мария Арзуманова оказалась на праздновании Дня физкультурника в Санкт-Петербурге.

– Праздничные мероприятия проходили на Дворцовой площади, и моё внимание привлек мастер-класс по городошному спорту. Здесь я и познакомилась с президентом Федерации Санкт-Петербурга по этой дисциплине Е.М. Артамоновым. Мы сразу нашли общий язык и понимание важности игры в городки. На ближайшем заседании Общественной палаты Всеволожского района я высказала идею о возрождении и популяризации нашего национального вида спорта. Идея была поддержана коллегами единогласно, и мы стали готовиться к её реализации. Изучили опыт соседей из Приозерска, где построен один из лучших городошных центров в России, и вот дерзнули провести первый турнир у себя. И кажется, у нас всё неплохо получилось. Здорово нас поддержали ребята из Приозерска. Сегодня они прибыли сюда в составе 10 человек. Помогли подготовить площадки, организовали весь процесс соревнований, включая судейство и прочие дела, – рассказала Мария Арзуманова.

И хотя игра в городки не относится к категории дорогостоящих видов спорта, кое-какой инвентарь всё же потребовался. Здесь также выручила общественность. Члены Общественной палаты, предприниматели Владислав Медведев и Дмитрий Климчук на личные средства закупили всё необходимое для проведения турнира, включая наградную атрибутику. Ирина Гуреева-Дорошенко, Елена Баюгина и Регина Притула занимались подготовкой к соревнованиям и координацией действий всей команды Общественной палаты. И у них всё получилось. Конечно, некоторые опытные «городошники», бывавшие на соревнованиях в Санкт-Петербурге и Приозерске, высказывали замечания о недостатках самой площадки, но в целом разочарованных мероприятием не встретилось. Слышались лишь восторженные отзывы и слова благодарности в адрес организаторов.

Александр СОРОКИН

Фото Алекса АНДРЕЕВА