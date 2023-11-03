В Колтушах прошли соревнования «Ленинградские узоры»

С 24 по 27 октября в городе Колтуши на катке «Ладога Арены» состоялся первый этап межмуниципальных соревнований по фигурному катанию на коньках «Ленинградские узоры 2023–2024». Их организатором стала Региональная физкультурно-спортивная общественная организация Ленинградской области «Федерация фигурного катания на коньках».

Соревнования проходили по дисциплине «Одиночное катание» среди мальчиков и девочек возрастных категорий 6–8 лет, 9–12 лет, юношей и девушек 11–17 по программам 1, 2 и 3 юношеских разрядов и 2 и 3 спортивных разрядов. В них приняли участие более 50 спортсменов из Всеволожского, Киришского, Выборгского районов, Новгородской области и города Светогорска. В первом этапе соревнований было разыграно семь комплектов наград.

По итогам четырех соревновательных дней победителями в своих возрастных категориях и программах стали:

среди девушек по 2 спортивному разряду – Амелина Власова (АНО ЦРФК ЛО «Династия», тренер Уланова И.А.);

среди девочек по 3 спортивному разряду – Антонина Брылькова (МБУ «ВСШОР», тренер Куликова Д.Ю.);

среди девочек по 1 юношескому разряду – Алина Котенко (МБУ «ВСШОР» тренер Куликова Д.Ю.);

среди мальчиков по 1 юношескому разряду – 1 место – Егор Старков (МБУ «ВСШОР», тренер Куликова Д.Ю.);

среди девочек по 2 юношескому разряду – Екатерина Тропина (СК ФК «AVANGARD», тренер Даниил Зворыкин);

среди мальчиков по 2 юношескому разряду – Вячеслав Мигачев (МБУ «ВСШОР», тренер Иванова А.Б.);

среди девочек по 3 юношескому разряду – Виктория Большакова (РОО «ЦПФКиХ «ГЛАЙД»).

Победителей и призеров наградили кубками, медалями и грамотами, а участники, не поднявшиеся на призовые места, получили памятные сувениры. Следующий, второй этап соревнований «Ленинградские узоры 2023–2024 пройдёт 17 декабря в городе Кириши.

Александр СОРОКИН

Фото из архива Анны Старковой