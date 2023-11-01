Во Всеволожском районе прошел фестиваль «Гольф и любовь к Родине – детям спутник здоровья и патриотизма»

Начиная с июля на полях гольф-парка «ЮККИ», созданного на территории Юкковской специальной школы-интерната Федерацией гольфа Ленинградской области, кипела активность. Беспрерывные мастер-классы и турниры в форматах: чип и патт, драйв, игра на счёт ударов с максимальным счетом собирали участников из числа местных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет.

Самыми частыми посетителями гольф-площадки были воспитанники Юкковской специальной школы-интерната (директор Ж.В. Радченко), учащиеся Всеволожской специальной школы-интерната (директор Е.А. Федоренко), юные спортсмены отделения гольфа Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва (тренер Иннокентий Щукин) и воспитанники АНО содействия развитию детского гольфа «Академия детского гольфа Северо-Запада» (президент Станислав Щукин).

Кульминацией закрытия летнего детского любительского сезона стал Фестиваль гольфа «Гольф и любовь к Родине – детям спутник здоровья и патриотизма» во Всеволожском районе», который состоялся 24 октября при грантовой поддержке администрации Всеволожского района. В гольф-парке «ЮККИ» собрались приверженцы некогда далекого, а ныне популярного среди всеволожских детей «заморского» вида спортивной активности. Судьи и зрители особо отметили игру в пятом дивизионе, где отличились Никита Сулейманов и Анастасия Мынзату. Победителей и призеров наградили памятными кубками, грамотами, медалями и ценными подарками.

– В целях патриотического воспитания для обозначения лунок мы решили использовать названия знаковых мест Всеволожского района. Так на гольф-площадке появились «Дорога Жизни», «Юкковская березка», «Храм Рождества Иоанна Предтечи», «Всеволожск» и флагштоки с российскими триколорами. За прошедший летний сезон гольф-парк «ЮККИ» посетили более 150 детей. Хочется отметить, что занятия и прочие мероприятия здесь проходят бесплатно, и в следующем сезоне мы ожидаем увидеть в нашем гольф-парке «ЮККИ» ещё больше детей, – сказал президент Федерации гольфа Ленинградской области и президент АНО содействия развитию детского гольфа «Академия детского гольфа Северо-Запада» Станислав Щукин.

Александр СОРОКИН

Фото из архива Станислава Щукина