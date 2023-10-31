В Сертолово прошли соревнования по спортивному ориентированию «Осенняя тропа»

Соревнования по спортивному ориентированию «Осенняя тропа» становятся всё более популярными во многих регионах России. В городе Сертолово они стали уже традиционными. 28 октября состоялось очередное городское первенство «Осенняя тропа – 2023».

Руководитель Сертоловского клуба по спортивному ориентированию, преподаватель физической культуры городской школы №1 Татьяна Фомичева, отметила, что в нынешнем году участие в соревнованиях приняли 166 человек. В ходе состязаний соревнующиеся спортсмены должны пройти обозначенную на карте дистанцию как можно быстрее, используя навыки чтения условных знаков. Из года в год при организации стартов, из-за растущей популярности соревнований, к участию в них всё больше привлекаются не только сертоловчане, но и представители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Победители и призёры первенства были награждены грамотами, медалями и подарками от муниципального автономного учреждения «Спортивно-досуговый центр «Высота».

Сертоловская команда по спортивному ориентированию отправляется в Кисловодск, где в начале ноября пройдёт Всероссийский этап соревнований по спортивному ориентированию «Осенняя тропа – 2023».

Ян КАТИН

Фото издания «Петербургский рубеж»