О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске пройдет турнир по городошному спорту

0 Комментариев

5 ноября на базе Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва состоится турнир по городошному спорту имени Ивана Павлова на Кубок Общественной палаты Всеволожского района. В соревновании могут принять участие спортсмены старше 6 лет.

Турнир пройдет в личных и командных зачетах по упрощенным правилам. Подать заявку на участие можно до 4 ноября (телефон для связи +7 911 022-69-99, секретарь турнира Елена Боюгина).

Мероприятие пройдёт с 11.00 до 15.00 по адресу: г. Всеволожск, ул. Приютинская, д. 13. С положением можно ознакомиться в группе Общественной палаты.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. ОПОВЕЩЕНИЕ о публичных слушаниях
  2. «Песчанка» спортивная: аргументы «за!»
  3. Можно ли жить без смартфона?
  4. Как действовать в чрезвычайных ситуациях

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code