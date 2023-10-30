Во Всеволожске пройдет турнир по городошному спорту

5 ноября на базе Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва состоится турнир по городошному спорту имени Ивана Павлова на Кубок Общественной палаты Всеволожского района. В соревновании могут принять участие спортсмены старше 6 лет.

Турнир пройдет в личных и командных зачетах по упрощенным правилам. Подать заявку на участие можно до 4 ноября (телефон для связи +7 911 022-69-99, секретарь турнира Елена Боюгина).

Мероприятие пройдёт с 11.00 до 15.00 по адресу: г. Всеволожск, ул. Приютинская, д. 13. С положением можно ознакомиться в группе Общественной палаты.