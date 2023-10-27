Шашист из Всеволожского района получил звание международного гроссмейстера

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил спортсмена из Всеволожского района Мажита Саршаева с присвоением ему звания международного гроссмейстера и выходом на чемпионат мира по шашкам.

«С большой радостью узнал новость о победе нашего шашиста на Кубке мира, где он продемонстрировал высочайший уровень мастерства, прославляя Россию и Ленинградскую область, которые гордятся им. Уверен, что успех Мажита Саршаева вдохновит юных ленинградских спортсменов и послужит им достойным примером», – отметил глава региона.

Мажит Саршаев – международный мастер спорта. На завершившемся в Турции Кубке мира по шашкам всеволожский спортсмен занял 2 место в общем зачете, выполнил нормы для получения звания международного гроссмейстера и добился права участвовать в чемпионате мира по шашкам, который состоится в следующем году.

Кубок мира состоял из 7 этапов, которые проходили в 2022-2023 годах в Турции, Болгарии, Замбии, Узбекистане. За победу в Кубке боролись более 250 участников из 27 стран мира.

По материалам пресс-службы областного правительства