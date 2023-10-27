Воспитанница ДДЮТ Всеволожского района взяла бронзу соревнований «Кубок Москвы»

В Москве на территории Бутовского лесопарка прошли одни из самых масштабных соревнований, проводимых в России. Всероссийские соревнования «Кубок Москвы» и чемпионат Москвы по спортивному туризму на пешеходных дистанциях по численности считаются вторыми после легендарной «Гонки четырех».

В эти дни в столицу приехали порядка 2500 спортсменов из 28 регионов страны. Среди 290 команд-участниц были и спортсмены Всеволожского района, выступавшие в составе сборной Ленинградской области. Воспитанница ДДЮТ Всеволожского района Екатерина Красюкова (тренеры Н.В. Киселева и А.В. Таюрова) боролась за победу в возрастной категории «юниорки 16 – 21 лет». Среди её 50 соперниц 14 были с разрядом КМС и выше, но наша спортсменка мужественно преодолела дистанцию и, проявив всё своё мастерство и волю к победе, поднялась на третью ступень «тумбочки» и получила заслуженную бронзовую медаль престижнейших соревнований.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района