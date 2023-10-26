Всеволожские ориентировщики завоевали 18 медалей в областных соревнованиях

Всеволожские спортсмены завоевали 18 медалей на чемпионате и первенстве Ленинградской области по спортивному ориентированию.

15 октября в Выборгском районе состоялись чемпионат и первенство Ленинградской области по спортивному ориентированию. Соревнования прошли в дисциплине «кросс-классика». Основной состав команды Всеволожского района был представлен воспитанниками Всеволожского Центра физической культуры и спорта.

Золотые медали соревнований завоевали Степан Александров, Маргарита Цветкова, Алина Апухтина, Вероника Токмачева, Игорь Колесников, Егор Колесников и Михаил Пашков. Серебряными призерами стали Диана Кургузкина, Александра Гомзякова, Алина Анисимова и Елизавета Фоменкова. Третью ступеньку спортивного пьедестала заняли Павел Иванов, Дарья Масленникова, Полина Гущина, Ульяна Барышникова и Еремей Калеев.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района