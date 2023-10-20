Надо просто верить, что наше дело правое!

Даже несмотря на последние события на Ближнем Востоке и начавшуюся практически полномасштабную войну в этом регионе, Специальная военная операция на Украине является одной из главных тем новостных лент не только в нашей стране, но и во всем мире.

Когда над нашей страной в результате действий со стороны коллективного Запада, спонсировавшего государственный переворот на Украине и затем руками вскормленных в этой стране нацистов развязавшего кровавую бойню в Донецкой и Луганской Народных Республиках, нависла реальная угроза, Россия вынуждена была принять меры в виде СВО, чтобы закончить войну и защитить братский народ Новороссии. В это тяжёлое время многие граждане России решили стать добровольцами и отправиться в зону боевых действий. Среди них житель Агалатово, сержант Вячеслав Михайлович Алексеев, который вступил в ряды добровольцев и отправился воевать на Донбасс, где три месяца провёл в зоне СВО. Сегодня он гость редакции.

– Вячеслав Михайлович, расскажите немного о себе – где родились, учились и чем занимались в мирной жизни?

– Я родился 26 декабря 1970 года в городе Алма-Ата, тогдашней столице Казахской ССР, там прошло моё детство, там же окончил школу. Будучи школьником, начал заниматься в секции карате. С тех пор спорт для меня очень важен, возможно, даже занял главное место в жизни. Спорт научил принимать решения и строго следовать по намеченному пути к желаемой цели.

Армейскую службу проходил в 1988 – 1989 годах в отряде специального назначения, в войсках космической связи. После армии окончил Национальный государственный университет физической культуры, cпорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта.

В 1999 году с семьёй переехал в Бугры, чтобы быть ближе к родному брату Вячеславу. Чтобы содержать семью и в поисках себя, чем только не занимался, даже обувь выпускал.

Всегда мечтал о тренировках и собственном спортивном клубе, ведь тренировать детей начал еще в Казахстане в 1994 году.

В 2006 году мы с женой купили земельный участок, до 2011 года строили собственный дом и в 2011-м перебрались в Агалатово.

Преподавал физкультуру в Агалатовском центре образования, а в 2015 году мы организовали семейный, частный спортивный клуб «TigerFights», название которого переводится на русский язык как «тигриные бои». Я всегда работал в двух или даже трех местах. Более 7 лет «поднимаю» колбасное производство и надеюсь, что на российском продовольственном рынке будет качественная мясная продукция без вредных химических добавок и заменителей.

– Когда вы поняли, что ваше место среди защитников Донбасса?

– Практически сразу после объявления о начале СВО, 24 февраля. Но обстоятельства со здоровьем складывались так, что поездку пришлось отложить на некоторое время. Я покупал обмундирование: бронежилет, каску, шлем и стал готовиться физически: каждый день – бег, физические упражнения, и только через год отправился в зону СВО.

13 марта отметили дочке день рождения, а на следующий день, 14 марта 2023 года, мы с моим другом Сергеем Мека добровольцами отправились в Российский университет спецназа. Решили подготовиться, чтобы не быть мишенью.

Под руководством опытных инструкторов мы в университете отрабатывали боевое слаживание, штурмовые и оборонительные приёмы, стрельбы.

Ну а после окончания установленного на подготовку срока нас направили в отряд спецназа в разведку на южное направление.

– И все-таки, в каких условиях совершается боевая работа?

– Там уже было очень горячо – противник вёл постоянный обстрел позиций. Скажу так – задачей было не дать прорвать линию обороны, проще говоря – держаться и не отступать. Наша рота стояла на главном предполагаемом направлении контрудара противника.

Жестокие бои шли практически ежедневно, но один бой выдался особенно жарким. Враг стремился занять обороняемую стратегическую местность. Но неонацисты не прошли. Они были вынуждены отступить, понеся существенные потери.

Противника нельзя недооценивать – воюют они тоже хорошо. Конечно, зона военных действий – это не пионерлагерь и не санаторий. Это война, и надо понимать, что ты здесь для того, чтобы сражаться.

– А как дела обстояли с бытовыми условиями?

– В нашем подразделении было так: на позиции сразу откапывали блиндажи, это называется «создавать быт». Оборудовали спальные места, импровизированную кухню, санитарную зону. В плане питания – у нас были сухпайки, тушёнка, из которых мы самостоятельно готовили вполне себе мужскую еду. Отсутствие еды – это не самое страшное, тяжело без воды, иногда за ней нужно было пройти несколько километров. А подвезти на машине из-за частых обстрелов непросто. Но в принципе с бытовыми условиями всё нормально, они фронтовые, полевые, других на войне не бывает. Разве что в госпитале…

– А у вас были ранения?

– Мы с Сергеем были вместе, нам повезло. Сергей пришёл рядовым, потом стал командиром отделения и впоследствии был назначен моим командиром взвода.

Рядом с нами случился прорыв, мы не спали двое суток. Командир, Сергей Мека, – штурмовик-пулеметчик, владел противотанковой управляемой ракетой – ПТУР. Он поставил задачу: каждый защищает свой угол, свое направление и отдал приказ, чтобы его не прикрывали, – рисковал своей жизнью и делал все, чтобы сохранить жизни своих ребят.

Я пробегал под обстрелом через посадку, произошёл взрыв, деревья как косой скосило и меня ранило в спину.

На адреналине бегу, вижу раненого товарища, поднял его и стал тащить в землянку, потом вернулся за вторым товарищем, оказал помощь и из последних сил передвигался с ним где-то полкилометра, а Сергей увидел и помог дотащить. Всё решали секунды. Командир уже вызвал машину эвакуации.

Из нашего взвода погиб один человек, наш сослуживец, очень много крови потерял. Я считаю, что малые потери у нас благодаря подготовке, грамотному, правильному командованию и вертолетной поддержке.

При ранении в спину осколок несколько миллиметров не дошел до позвоночника. После ранения в течение двух с половиной месяцев сменил пять госпиталей. Когда в Евпатории лежали на реабилитации, через две недели вышли в город. Было всё тихо и мирно. Но в считаные секунды сразу несколько человек – участников боевых действий – упали на землю от вспышки светомузыки, звука машин и поняли, что для нас, побывавших на передовой, эти звуки ассоциируется с тем, как «птичка» – так называют управляемые дроны – скидывает гранату.

Недавно пришло письмо от жены спасенного дагестанца Ислама с теплыми словами благодарности за мужа, за проявленное мужество и человечность. Теперь, надеюсь, для меня в Дагестане все двери открыты.

Отец мой был пожарным и трижды спасал людей. И я с детства мечтал подвиг совершить – спасти жизнь человеку. Хотя, когда сам раненый тащил полуживых ребят, ни о каких подвигах не думал. Это было автоматически – слушал своё сердце и поступал только так, как оно подсказывало.

– Ваша семья Алексеевых в Агалатово давно прославила себя добрыми делами. Жена Елена – ответственный и грамотный бухгалтер в УК «Агалатово-Сервис». Дочери Полина, Алина и сын Илья, как и множество воспитанников спортивного клуба, организованного вами, продолжают заниматься спортом на радость родителям. В мирной жизни вы вернулись к своему любимому делу?

– Вернулся к своей прежней работе с подрастающим поколением. Клуб «TigerFights» – это огромная ответственность семьи перед воспитанниками спортивного центра, их родителями, персоналом, сотрудниками. В каждом воспитаннике стараюсь сохранить и развить высокие моральные качества, любовь к Родине, стремлюсь, чтобы каждый юный гражданин чувствовал себя патриотом своей страны и гордился тем, что родился и живёт в России.

Сегодняшняя ситуация со всей очевидностью показывает нам, насколько важно воспитание патриотизма в молодежной среде. Я горжусь своими воспитанниками и уверен, что они станут настоящими людьми, гражданами своей страны.

– Что бы хотели сказать тем ребятам, которые сейчас отправляются в зону СВО?

– Чтобы ребята ничего не боялись и готовились физически выполнять честно свой долг и поставленные командованием задачи. И возвратились домой к родным живыми и здоровыми. Надо просто верить, что наше дело правое. Победа будет за нами. Мы русские, и с нами Бог.

Светлана КУЦОКОНЬ

Фото из архива В. Алексеева