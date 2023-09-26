Александр Дрозденко совершил рабочий визит во Всеволожский район

Рабочий визит губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко во Всеволожский район, как всегда, был насыщенным. Глава региона побывал сразу в нескольких населенных пунктах: Сертолово, Мурино и Дубровке.

«Это нужно – не мертвым! Это надо – живым!»

…Торжественный марш, чеканящие шаг шеренги, блеск погон и наград – так в Ленинградской области открыли первый памятник, посвященный участникам Специальной военной операции. Мемориал представляет собой арку из чёрного гранита, сверху установлен колокол, а под ним сердце, словно разорванное языками пламени. На обелиске в «Аллее героев» выгравированы имена погибших бойцов, среди которых пятеро награждены орденами Мужества, а один удостоен звания Героя России.

Как подчеркнул заместитель Центра по военно-политической работе подполковник Александр Родионов, мемориал символизирует горячие сердца военнослужащих, отдавших жизнь в борьбе против возродившейся на Украине «коричневой чумы», в борьбе за свою Родину.

– Специальная военная операция – наш ответ нацизму, – отметил на церемонии открытия губернатор Ленинградской области. – За последние годы антироссийская риторика проходила «красной нитью» на Украине. Жителям Донбасса запрещали разговаривать по-русски. Поклонение Степану Бандере, свастика, которую мне неоднократно показывали бойцы в зоне СВО, – прямые доказательства того, что сейчас происходит в соседней стране. На наших бойцах лежит колоссальная историческая ответственность – защитить мир от прямых последователей фашизма. К сожалению, войны не бывают без потерь, и наша святая обязанность – хранить память о тех, кто защитил нас ценой своей жизни. Мы однозначно победим, и все цели СВО рано или поздно будут достигнуты. И наступит мир.

…Память павших бойцов почтили минутой молчания. И вот наступила пора открытия мемориала. Равняясь на памятник, четким строем прошли шеренги. Наряду с образцово-показательной ротой молодых военных под звуки марша шли в парадной форме, увешанной орденами, герои прошлых лет. Шли в едином порыве, чтобы почтить память павших и возложить к монументу гирлянды из еловых веток и живые цветы. Никто не забыт! Ничто не забыто!

«Это нужно – не мертвым! Это надо – живым!» – отметил на открытии мемориала депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Мачинский, вспомнив слова поэта Роберта Рождественского.

– Не мог сегодня остаться в стороне, так как принимал участие в церемонии закладки камня для мемориала, – в беседе с корреспондентом «Всеволожских вестей» сказал бывший глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Самой установкой памятника занимался фонд «Ленинградский рубеж». Совсем недавно вернулся из зоны СВО: боевой дух у наших ребят крепкий, они настоящие профессионалы. Всегда активно поддерживал и буду продолжать помогать нашим ребятам в зоне Специальной военной операции.

Учиться в «Кванториуме» – круто!

После открытия мемориала кортеж губернатора тронулся в сторону Мурино. Эта агломерация становится все привлекательнее. Город благоустраивается, строятся новые социальные объекты.

Глава региона сразу отправился в СОШ № 3, чтобы осмотреть новый детский технопарк «Кванториум». Ученики и их наставники охотно рассказали, чем занимаются в технопарке.

– Сейчас ребята работают с конструкторами «Лего», а с помощью компьютера пишут специальную программу, – рассказывает педагог начальных классов Любовь Беляева. – Есть у нас и 3D-принтер, на котором мы производим из пластика мячи для флорбола. Такие технопарки, как у нас, позволяют детям раскрыть свой потенциал, расширить границы фантазии и воплотить все свои идеи в жизнь. Думаю, здесь мы будем «штамповать» юных гениев. Скажете, рановато им еще в изобретатели? А вот и нет!

– Нам здесь очень интересно, – делятся впечатлениями пятиклассники Арсений Баяндин и Кирилл Титов. – Нравится изучать разные компьютерные программы. Учиться в «Кванториуме» – круто!

– Можно смело сказать, что вчерашние выпускники могут позавидовать сегодняшним школьникам, – отметил после экскурсии Александр Дрозденко. – Думаю, что каждый ребёнок здесь найдёт себе занятие по душе!

Губернатору приглянулся настольный хоккей в «кванторианском» холле.

– А когда ребята будут в него играть? – поинтересовался Александр Юрьевич у директора школы Никиты Ракитина.

– Во время перемен. Таким образом будем отвлекать детей от мобильников настольными играми. Лучше хоккей, чем какая-то виртуальная «догонялка» в телефоне. Так что на переменках будет весело, и энергия детей будет направлена в правильное русло!

– Подобные игры развивают логическое мышление, речь и мелкую моторику. Только как быть, если сразу несколько ребят захотят поиграть в хоккей? Игра-то одна на всю школу, – заметил глава региона.

– Предпочтение отдадим самым умным, – не растерялся директор школы.

После обхода «Кванториума» губернатор дал интервью ребятам из школьной газеты. Будущие журналисты спросили Александра Дрозденко о его детских мечтах, забавных случаях из юности, а также попросили дать совет подрастающему поколению.

«Нужно хорошо учиться и слушать педагогов и родителей, они плохого не посоветуют», – ответил губернатор.

После интервью Александр Юрьевич принял участие в заседании регионального отделения Российского общества «Знание». В ходе беседы обсудили возможности развития просветительской работы в 47-м регионе.

Городскому поселению добавили лоска

В Дубровке Александр Юрьевич посетил благоустроенную набережную Невы в поселке Пески, городской парк «Надежда», строящуюся поликлинику и предприятие «Гризли» по производству маломерных судов.

Предприятие уникально по-своему. Такие не то что в СЗФО, но и во всей России трудно найти. Все процессы на предприятии соответствуют международным лекалам по стандартам качества. С 2014 года предприятие вышло на международный рынок и начало развивать свою дилерскую сеть в странах СНГ. В 2016 году впервые продажи компании превысили 1 000 катеров, а в 2019 году и вовсе перешагнули отметку в 2500 катеров. Импортозамещение тут идёт полным ходом. Между прочим, вот так и выигрываются войны, в том числе экономические.

Оказалось, что название компании не только связано с фамилией её основателя – Виталия Медведева, но и отражает основную концепцию продукции: лодки создавались для рыбаков – мужественных, бесстрашных и упорных людей. Ну а медведь гризли – это всем известно – зверь серьёзный, к тому же отличный рыболов и охотник.

– У наших катеров сварные алюминиевые корпуса, благодаря чему они прочнее и в то же время легче многих однотипных лодок, – рассказал губернатору Виталий Медведев. – Лодки могут спокойно подходить к не оборудованному причалом берегу, они неприхотливы в обслуживании, надёжны и долговечны. А вот надстройка и палуба у наших моделей из стеклопластика – это позволяет придать катеру современный и даже элегантный вид.

– Тот случай, когда, как рыбак, говорю: интересная продукция, – сказал Александр Юрьевич. – Самое время осваивать новые экспортные дали. Мы со своей стороны поможем чем сможем.

Вообще, визит в Дубровку произвёл на губернатора хорошее впечатление. Поселение участвует практически во всех госпрограммах и нацпроектах.

«Каждое новое благоустройство добавляет лоска», – сказал Александр Юрьевич, когда ему показали общественную территорию в поселке Пески, ограниченную набережной Невы и улицей Зощенко. «Не может быть!» – воскликнул бы, наверное, писатель, увидев красивый тротуар, летнюю волейбольную площадку и наружное освещение с видеонаблюдением. Преображение налицо: всё получилось очень красиво.

Еще одной точкой притяжения для жителей Дубровки станет благоустроенный парк «Надежда». Здесь проложены пешеходные дорожки с покрытием, сделаны площадки для игры в городки и для воркаута, детская площадка и пространство с качелями. Выполнены и работы по озеленению.

Насыщенный событиями и впечатлениями день завершился осмотром будущей амбулатории, строительство которой началось три года назад. После открытия медицинское учреждение сможет принимать до 110 посещений в смену. В здании будут лечебно-профилактические помещения, клинико-диагностическая лаборатория, стоматология, рентген, детское отделение, дневной стационар на 4 койки и подстанция «Скорой медицинской помощи» на два поста.

Возведение медицинского учреждения ведется по государственной программе «Развитие здравоохранения в Ленинградской области». Общая стоимость строительства составляет около 400 миллионов рублей. Достроить объект обещают в первом квартале 2024 года.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области