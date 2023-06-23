Во Всеволожске прошел фестиваль «День народного творчества Ленинградской области»

Наша область – мастеровая, ремесленная, поющая и танцующая – во второй раз была представлена в полной красе и разнообразии на втором областном празднике, который получил официальное название «День народного творчества Ленинградской области». И если первый праздник был посвящением году, прошедшему под знаменем торжества народного искусства, культуры и ремесел, то нынешний приурочили ко Дню народных художественных промыслов.

Триумвират лиц, ответственных за это масштабное мероприятие, и открывал этот праздник. Ангелина Овсяник, директор Дома народного творчества, напомнила зрителям и участникам, что творческое начало всегда присутствовало в народной жизни и настоящие мастера никогда не переводились на нашей земле. В поздравлении участникам председатель комитета по сохранению культурного наследия, заместитель председателя правительства Ленинградской области Владимир Цой выразил уверенность, что подобные праздники не только способствуют сохранению и сбережению лучших традиций народного творчества, но и воспитывают в современном человеке чувство гордости и любви к Родине. Поздравила участников и гостей с праздником и начальник отдела культуры администрации Всеволожского района Дарья Воробьева, заметив, что Общественное пространство «Парк Песчанка» успешно осваивается и за недолгий срок стало любимым местом проведения различных областных мероприятий.

«В плену у мастеров земли»

Надо сказать, что День народного творчества получился долгим: с 13 часов и до глубокого вечера на огромном пространстве парка наша «Область Мастеровая» демонстрировала всё разнообразие своих талантов и возможностей. Хочешь – пройдись по ярмарке ремесел, если есть желание – попробуй сотворить куклу под чутким руководством мастера или возьми иголку и крохотное зерно бисера, и вот – ожерелье. Есть смелость на новые дела – садись за гончарный круг!

– Глина зовет! – говорит Мастер и протягивает мальчишке невыразительный комок глины. – Попробуй, это так интересно.

Мастера я знаю. Его зовут Николай Васильевич Подрезов. И он один из немногих носит звание «Душа России». Подрезов – профессиональный скульптор, архитектор, исследователь и писатель. Его перу принадлежит первое и полное исследование так называемой «Ижорской керамики». Собственноручно им изготовленные чаши, кубки и горшки – это вторая, а может быть, уже и третья жизнь изделий мастеров древности. Он вызвал их к жизни, возродил, можно сказать, из пепла, вызволил из забвения.

А в этом году сбылась и ещё одна мечта Николая Васильевича: память мастеров древности будет увековечена, наконец, в памятнике, который откроется ижорским мастерам 15 июля в деревне Большое Стремление. Я видела эскиз и фото этого памятника. Да, обязательный в таком случае гончарный круг тоже присутствует. Это то самое Древо жизни, на котором подобно цветам «расцветают» столь любимые нашими бабушками-прабабушками горшки, кринки, кувшины. А в основание памятника, как мозаика, вкраплены те самые битые черепки, осколки былой красоты, выходившей из рук наших мастеров. Красоты былой, но не исчезнувшей бесследно благодаря таким людям, как Николай Васильевич Подрезов.

Мало, до обидного мало таких людей, таких мастеров, как этот скульптор-гончар, но они есть! Прорастают, как трава сквозь асфальт, и благодаря им есть у нас такие праздники, как День народного творчества, на котором можно и удаль молодецкую показать на поляне игрищ да забав, и венок красоты дивной научиться плести, и оставить свой красочный след на карте-раскраске Ленинградской области.

Наша северная Берегиня и кот за ткацким станком

Справедливости ради надо сказать, что настоящие мастера, владеющие ремеслом своим на уровне большого искусства, нашей любовью, да и славой, не обижены. Без ярмарок ремесел, без их выставок и достижений в области народного творчества не обходится ни Международная выставка «Агрорусь», ни любая другая ярмарка помельче. Не так часто встретишь в одном месте и в один день такую концентрацию талантов, радующих глаз и согревающих сердце. Путь из села Винницы и поселка Важины Подпорожского района не близок, но мастера из Веппского центра фольклора привезли на праздник свои узоры и картины, сотканные на старинных ткацких станках. Привезли бабушкины половички – вроде бы незатейливые, связанные обыкновенным крючком из разных там тряпочек, но столько в них уюта и тепла, что хочется его забрать домой. Чтобы грел.

А Татьяна Сергеева и Валерия Машнегуца так и приехали на праздник со своими ткацкими станками. Правда, с не очень большими, а чтобы только поясок сплести, украшение для любимого. И пока их не «облепили» желающие научиться ткачеству, мы немного поговорили с мастерицами о ремесле, любви и смысле жизни.

– У нас в Винницах недавно прошёл праздник прекрасный, – поделилась Татьяна Сергеева, – «Древо жизни» называется. Это праздник, который напоминает нам о древнем народе вепсы, его культуре, быте, и собирает столько друзей, что поляны наши не вмещают. Разве еще два-три десятилетия назад мы могли думать о подобном празднике малого своего народа? А нынче это есть, и рождает не только знание о быте и культуре древних вепсов, но и воспитывает любовь к своей малой родине.

– Да, мы прямиком с праздника на праздник, – подытоживает Валерия. – Поэтому с подарками.

На подарки мастерицы стоит взглянуть повнимательнее. Коты! Вот кот за ткацким станком, вот кот и кошка на крыше, а вот те самые три котенка из детского стихотворения: белые, потому что в муку забрались, черные, потому что в печную трубу залезли, а вообще белый, серый и рыжий! И хотите верьте, хотите проверьте, но всё это соткано на том самом бабушкином ткацком станке. Со вкусом, удивительным мастерством и любовью. Кота тоже хочется погладить и взять в дом.

У палатки Лодейнопольского центра ремесел хозяйничают две удивительно симпатичные барышни: Марина Алексеева и Анжелика Мировская! Яркие сарафаны, платочки, бусы – всё при них.

– Согласитесь, – говорит Анжелика, – девушка в платье, а тем более в таком сарафане – это совсем другая история, нежели девушка в джинсах и косухе. В девушке в сарафане живет тайна, и я настолько люблю эти бабушкины сарафаны, что предпочла бы в них ходить круглый год. Мне кажется, я вообще в позапрошлом веке должна была бы родиться!

Пока мы с Анжеликой так философски, осмысленно беседуем, Марина времени не теряет, и к концу нашей беседы из её умелых и тёплых рук выходит кукла.

– Вот вам на память, – говорит Марина. – Наша северная Берегиня, пусть будет с вами и хранит вас от бед и напастей.

В Лодейнопольском центре ремесел три очага культуры, готовых согреть и зажечь желающих: студии «Домовушка», «Мастерица» и «Оятская керамика». Я не раз в далекую бытность бывала в самом сердце оятской керамики, в деревне Алёховщина, которая стоит на берегу реки Оять, и берега этой северной реки хранят в себе ту самую редкую голубую глину, пригодную для изготовления знаменитых оятских чинашек.

Сарафаны и чудеса в решете

От коллекции народного костюма «Нарядный двор» глаз не оторвать. И не скажешь, что интереснее – ситцевая коллекция сарафанов Санкт-Петербургской губернии от фольклорной группы «Новополье» Ломоносовского района или свадебный сарафан невесты, где парча, вышивка бисером и жемчугом слепят глаза. Коллекция подготовлена мастерицами народного фольклорного театра «Любочажье». Этот уникальный коллектив из Луги показал три коллекции традиционной одежды: «Свадебные сборы», «Олонецкий покосный костюм» и коллекцию «Городская мода – платья и парочки». И каждую коллекцию зал под открытым небом встречал и провожал аплодисментами. И весь показ сопровождал интереснейший рассказ ведущей дефиле – искусствоведа Софьи Владыкиной, которая точно знает о русском костюме всё.

А ещё радовали зрителей артисты на сцене: танцевальный коллектив из Лужского района с ласковым названием «Полюшко» выделывал кренделя, на смену фольклорному ансамблю «Рёнтюшки» из Всеволожского района спешил ансамбль «Вереск», известный далеко за пределами нашей области. Прославленный оркестр русских народных инструментов «Метелица» вновь радовал гостей праздника. Открытие – ансамбль русской песни «Воронежские девчата».

Честно говоря, невозможно на страницах газеты передать и рассказать обо всём, что поражало воображение, согревало душу и сердце на этом празднике, который можно назвать своеобразным символом торжества народного искусства. Собранные из лоскутков одеяла, которые можно выставлять в Русском музее, ювелирные изделия мастерицы из Луги Любови Осининой, достойные быть в коллекциях Эрмитажа, ткачество лодейнопольских мастериц и этностудии «Фёкла» – всё вызывает удивление и восхищение. А какие чудеса в решете продемонстрировал мастер плетения из лозы – никогда не подумаешь, что из простой лозы можно сотворить и журнальный столик, и торшер, и кринку, и корзинку, и посуду.

Да, золотые руки наших мастеров, золотые их сердца, – с такими чувствами расстаешься с этим праздником. Но не навсегда! И живёт у меня теперь дома куколка – наша северная Берегиня, а ещё волшебный горшочек оятских мастеров, и дополнил коллекцию бабушкиных ковриков уютный домотканый половичок мастериц из Подпорожья. Радуют глаз, согревают и оберегают наш покой, наш дом.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Анны КВЕРЕЛЬ