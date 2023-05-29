В Ленобласти усиливаются меры безопасности на водоемах

С началом купального сезона на водоемах Ленинградской области усиливают меры безопасности и профилактики чрезвычайных происшествий. Региональный Комитет правопорядка и безопасности направил в адрес районных администраций письма с соответствующими рекомендациями.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, важная часть профилактических работ приходится на распространении информации. Так, в не оборудованных для купания местах будут устанавливаться предупреждающие аншлаги. Информация о местах, разрешенных для купания, будет дополнительно размещаться на официальных сайтах и в социальных сетях.

Будут проводиться и профилактические рейды на местах, где запрещено купание. Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области напоминает, что за купание в необорудованных местах предусмотрена административная ответственность по статье 2.10-2 областного закона Ленинградской области от 2.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях».

Напомним, за прошлый год в период с 1 июня по 1 сентября на региональных водоёмах зафиксированы 125 ЧП на воде: пострадал 91 человек, спасены 49, погиб 31, пропали 11. Среди пострадавших и погибших есть дети.