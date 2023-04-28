Во Всеволожске стартовали акция «Вахта памяти – 2023» и автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто»

В пятницу, 28 апреля, в Парке воинской славы на Румболовской горе во Всеволожске собрались представители законодательной и исполнительной власти Ленинградской области, Всеволожского района и г. Всеволожска, депутаты Государственной думы РФ, представители поисковых отрядов из многих регионов России, чтобы принять участие в акции «Вахта памяти – 2023» и автопробеге «Никто не забыт, ничто не забыто», тем самым открыв сезон поисковых работ в 47-м регионе.

После внесения знамённой группой Государственного флага РФ, Знамени Победы и флага Ленинградской области к присутствующим обратился губернатор Александр Дрозденко: «35-я «Вахта памяти» проходит в год 80-летия прорыва блокады Ленинграда, а уже в следующем году мы отметим 80 лет полного снятия блокады Ленинграда. Ленинградская битва – одна из самых героических страниц в истории Великой Отечественной войны. Фашисты пришли к нам 8 июля 1941 года, а последних фашистов мы выбивали в августе 1944-го. Все это время Ленинградская область была территорией непрерывных боев. Ежегодно мы предаём земле с воинскими почестями от 3 до 5 тысяч павших воинов, которых находят поисковики – люди, не на словах, а на деле доказывающие, что такое патриотизм, любовь к Родине, сохранение памяти о своих отцах и дедах. Низкий поклон вам от всех ленинградцев!».

Глава региона также наградил лучших поисковиков из Санкт-Петербурга, Кировской, Новосибирской, Архангельской, Тамбовской, Челябинской и Ленинградской областей, осуществляющих, в основном, деятельность в Кировском, Выборгском, Тосненском и Киришском районах.

Отметим, что в минувшем году в поисковой работе в Ленинградской области приняло участие более 2,5 тысячи человек из 16 регионов России: Санкт-Петербурга, Новосибирской и Кировской, Тамбовской и Вологодской, Челябинской и Архангельской, Ленинградской областей, республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Марий Эл и других. Земле преданы останки 2 670 защитников Отечества и жертв войны, из которых 150 захороненных воинов опознаны по медальонам и подписным вещам. Останки 29 опознанных воинов переданы для захоронения на малой родине, в том числе троих в Казахстан и двоих – в Беларусь.

Об этом и о многом другом, связанном с героической историей Ленинградской области и 35-летием поискового движения России, говорили: заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов, заместитель председателя ЗакСа ЛО Татьяна Тюрина, депутат Государственной думы РФ, ответственный секретарь общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Елена Цунаева, депутат Государственной думы РФ, председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Занко, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова и другие официальные лица.

Здесь же начальник военно-мемориальной службы Западного военного округа, полковник Сергей Хижняк вручил награды Министерства обороны РФ Герою России, лидеру Межрегионального военно-патриотического движения «Гвардия» Валерию Чухванцеву и президенту фонда помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей Вячеславу Громову.

Очень трогательным получилось награждение Благодарственным письмом Законодательного собрания ЛО за долгую трудовую деятельность и большой вклад в дело патриотического воспитания молодёжи Ирины Борисовны Ивановой, отметившей именно в этот день 90-летие. Александр Дрозденко сказал в её адрес много тёплых слов, особо отметив её вклад в создание мемориального комплекса «Цветок жизни».

После минуты молчания и выноса флагов знамённой группой участники акции возложили памятные венки, цветы к мемориальному захоронению воинов, павших во время Великой Отечественной войны.

После завершения официальных памятных мероприятий для участников акции и жителей города творческими коллективами Всеволожского района и г. Всеволожска был организован праздничный концерт.

В это же время был дан старт автоколонне к мемориалу «Синявинские высоты» в Кировском районе. Далее автоколонна отправилась в город Тосно, где у братского захоронения советских воинов состоялись памятные мероприятия. Последней точкой маршрута был выбран мемориальный знак – «Гатчина – город воинской славы».

Подготовил Владимир Шемшученко

Фото Александра Ольховского