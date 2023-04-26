Из Мурино в зону СВО отправили два автомобиля «УАЗ Пикап»

Во вторник, 25 апреля, возле мемориального братского захоронения «Авиаторам Балтики» в городе Мурино прошел митинг-концерт в поддержку воинов, сражающихся в зоне СВО. Акция была приурочена к очередной отправке гуманитарного груза, собранного в рамках деятельности благотворительного фонда «Мы – За!».

На этот раз на передовую отправились два автомобиля «УАЗ Пикап», а также специальное оборудование – металлоискатель, квадрокоптеры, приборы ночного видения, планшеты. Помимо этого, на пожертвования жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга, а также представителей предпринимательского сообщества из других регионов, были собраны посылки с вещами, медикаментами и книгами для жителей донбасских городов Луганска и Артёмовска. В отдельной машине УАЗ-452 отправились подарки для ребят – детская литература, альбомы, фломастеры, пластилин и игрушки.

По словам основательницы и генерального директора благотворительного фонда «Мы – За!» Анжелы Цапко, деятельность его участников четко структурирована – у каждого подразделения есть свой список необходимого. Грузы доставляются сотрудниками фонда непосредственно в зону боевых действий и передаются из рук в руки командирам подразделений, находящихся на передовой. Цель работы организации, созданной здесь, во Всеволожском районе, в молодом городе Мурино, самая благая – помощь фронту, раненым бойцам и семьям погибших.

«Поддержка бойцов, находящихся на передовой, защищающих интересы Родины, всегда была присуща русскому народу, – отметила в ходе акции Анжела Цапко. – Жители города, Ленинградской области и всей нашей страны в самых сложных обстоятельствах проявляли неравнодушие, патриотизм, преданность своей Родине.

Для воинов, отстаивающих свободу новых российских территорий, очень важны наше внимание и одобрение. Часто письмо с простыми, теплыми словами, детский рисунок, поздравительная открытка или теплые носки, связанные заботливыми руками, становятся для участников СВО сильнейшими мотиваторами к победе, сопоставимыми по своему действию с высокотехнологичными приборами и оборудованием. Мы хотим, чтобы на земле Донбасса наступил мир, и делаем для этого все, что в наших силах».

Кстати, о носках – одним из трогательных моментов в проведении акции стало появление возле импровизированной трибуны жительницы Мурино Галины Ивановны Поповой, которая связала для бойцов с десяток пар теплых шерстяных носков. Едва сдерживая слезы, женщина пожелала нашим героям скорой Победы и благополучного возвращения с фронта.

В митинге также приняли участие находящийся в отпуске по ранению младший сержант Андрей Оськин со своими сослуживцами, глава местной администрации Алексей Белов, представители сферы образования, духовенство. Лейтмотивом всех выступлений стала фраза, известная каждому с детства – наше дело правое, Победа будет за нами!

В творческой части митинга-концерта звучали чистые детские голоса воспитанников школы искусств «Пантеон» – малыши вдохновенно выступили с литературно-музыкальной композицией «После Победы» и передали привет детям Донбасса. Финальным аккордом акции «Мы своих не бросаем!» стало яркое исполнение патриотической песни ученицей школы искусств Милой Туровой.

В завершение митинга-концерта участники акции возложили цветы к мемориалу «Авиаторам Балтики».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО