В Кудрово завершается проектирование парка «Оккервиль»

Обустройство новой общественной территории инициировали активные жители Кудрово, обратившиеся к властям с предложением создать в молодом городе современный многоцелевой парк для досуга и отдыха. После нескольких встреч и открытых обсуждений заинтересованные стороны перешли от слов к делу, и проект стал обретать реальные очертания, а новый парк получил название «Оккервиль».

Первым делом была создана рабочая группа, в которую вошли сотрудники администрации, местные депутаты, профильные специалисты и общественники-активисты. Учитывая многочисленные пожелания кудровчан, разработчики стремятся удовлетворить потребности всех слоев населения. На площади более 20 гектаров задумана масштабная реконструкция существующего пространства с сохранением прежнего ландшафта. Парк «Оккервиль» будет строиться по принципу функционального зонирования. Руководитель рабочей группы по созданию проекта, заместитель главы администрации Заневского поселения по архитектуре, земельным и имущественным вопросам Гор Егиазарян рассказал:

– Вдоль берега реки Оккервиль планируется обустроить пространство для прогулок, где можно будет посидеть на лавочках, посмотреть на гладь реки и покормить уток. На набережной проектом предусматриваются спуски для родителей с колясками и маломобильных граждан. Детские площадки расположатся на участке недалеко от проспекта Строителей. В центральной части парка предусматривается сцена для массовых мероприятий с использованием навеса без постамента, а скамейки для зрителей впишутся в существующий ландшафт. В тихой зоне с большими деревьями, где сейчас периодически собираются любители жарить шашлыки (что является нарушением общественного порядка), решено оборудовать две площадки для выгула собак крупных и мелких пород. Для велосипедистов сделают транзитный маршрут и закольцованную дорожку для юных гонщиков. Все существующие пешеходные артерии остаются на своих местах. Кроме того, добавятся настилы в сквере «Березовая роща». Также прорабатывается возможность благоустройства дорожки вдоль поликлиники до проспекта Строителей. Проект включает в себя скейт-парк, памп-трек, универсальную спортивную локацию для волейбола и баскетбола, дождевой сад. Уникальным объектом парка станет общественный огород, где при желании кудровчане сами смогут высаживать плодовые деревья, кустарники и прочую полезную растительность и ухаживать за ними. Здесь же будет хозяйственный комплекс и четыре туалета, один из которых оборудуют комнатой матери и ребенка. В новом общественном пространстве у людей также появится возможность проводить собственные активности, такие как фитнес для мам или занятия по йоге.

В связи с антитеррористическими мерами вокруг «Оккервиля» установят ограждение, при этом все имеющиеся входы сохранятся. А к ним добавится дополнительный, со стороны проспекта Строителей. Во время проведения массовых мероприятий входные группы будут оборудоваться рамками металлоискателей. В обычном же режиме свободный доступ в парк останется открытым круглосуточно. В перспективе планируется разработать дизайн-проект памятного знака на аллее в честь 75-летия Великой Победы. Свой символ появится и у парка, который станет его визитной карточкой и будет использоваться на информационных стендах и навигационных столбах.

Александр СОРОКИН

Фото издания «Заневский вестник»