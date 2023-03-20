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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Информация для кандидата, поступающего на военную службу по контракту

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Информация для кандидата, поступающего на военную службу по контракту.

Перечень предоставляемых документов:
  • автобиография, написанная от руки в произвольной форме;
  • копия паспорта (страницы с записями);
  • копия военного билета (все страницы);
  • копия СНИЛС и ИНН;
  • копии свидетельств о заключении брака и рождении детей (при наличии);
  • копии документов об образовании;
  • фотографии 9×12 (1 шт.), 3×4 (4 шт.);
  • реквизиты банковской карты (любого банка) платежной системы «МИР»;
  • копии всех документов необходимы в 2 (двух) экз.
Список справок для прохождения медицинского освидетельствования:
  • справка из психоневрологического диспансера;
  • справка из наркологического диспансера;
  • справка из противотуберкулезного диспансера;
  • справка из кожно-венерологического диспансера.
Требования к кандидатам:
  • здоровье: категории А, Б (годен, годен с ограничениями);
  • возраст: от 18 до 50 лет (водители категорий C, D, E до 59 лет);
  • образование: не ниже основного общего (9 классов).
  • профессиональная подготовка:
  • пребывающие в запасе;
  • непребывающие в запасе, имеющие высшее или среднее профессиональное образование;
  • отсутствие непогашенной судимости.
Льготы и выплаты:

1. От государства – повышенное денежное довольствие (от 200 000 рублей):

  • единовременная федеральная выплата в размере 195 000 рублей при заключении контракта от 1 года;
  • ежемесячная надбавка к денежному довольствию (2 оклада по воинской должности военнослужащего за месяц участия в боевых действиях);
  • суточные в размере 4 240 рублей;
  • выплаты за непосредственное участие в активных наступательных действиях – 8 000 рублей в сутки;
  • премии за особые достижения в ходе выполнения боевых задач от 50 000 рублей до 1 000 000 рублей.
  • в зависимости от характера выполняемых задач, вместо суточных в размере 4 240 рублей выплачивается сумма в размере 2% от оклада денежного содержания за каждый день участия в мероприятиях с риском для жизни (выплачивается по прибытию в воинскую часть на основании рапорта военнослужащего).
  • денежная компенсация взамен неиспользованных суток (выплачивается по прибытию в воинскую часть на основании рапорта военнослужащего).

Итого, в среднем для рядового и сержантского 200 000 до 270 000 рублей.

2. От Ленинградской области – единовременная денежная выплата в размере 200 000 рублей.

3. Льготы:

  • льготное начисление выслуги лет (участникам СВО на период участия в СВО);
  • статус ветерана боевых действий (участникам СВО, налоговые и пенсионные льготы, бесплатный проезд и отдых в санаториях МО, льготы по ЖКХ и др.);
  • кредитные каникулы (участникам СВО) на период участия в СВО и плюс 30 дней.

На воинские должности: подлежащие замещению прапорщиками, сержантами, солдатами. Срок заключения контракта: от 11 месяцев.

Для подачи документов обращаться в пункт отбора на военную службу по контракту по Ленинградской области:
  • Адрес: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки 90, корп. 3.
  • Телефоны: 8 (812) 572-20-30; 8 (812) 572-18-71 (круглосуточно).
  • Вконтакте: vk.com/lo_contrakt
  • Телеграм-канал: t.me/povsk_lo

Или в ближайший военный комиссариат по месту проживания.

Пресс-служба правительства Ленинградской области 

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