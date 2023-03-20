Информация для кандидата, поступающего на военную службу по контракту
Информация для кандидата, поступающего на военную службу по контракту.
Перечень предоставляемых документов:
- автобиография, написанная от руки в произвольной форме;
- копия паспорта (страницы с записями);
- копия военного билета (все страницы);
- копия СНИЛС и ИНН;
- копии свидетельств о заключении брака и рождении детей (при наличии);
- копии документов об образовании;
- фотографии 9×12 (1 шт.), 3×4 (4 шт.);
- реквизиты банковской карты (любого банка) платежной системы «МИР»;
- копии всех документов необходимы в 2 (двух) экз.
Список справок для прохождения медицинского освидетельствования:
- справка из психоневрологического диспансера;
- справка из наркологического диспансера;
- справка из противотуберкулезного диспансера;
- справка из кожно-венерологического диспансера.
Требования к кандидатам:
- здоровье: категории А, Б (годен, годен с ограничениями);
- возраст: от 18 до 50 лет (водители категорий C, D, E до 59 лет);
- образование: не ниже основного общего (9 классов).
- профессиональная подготовка:
- пребывающие в запасе;
- непребывающие в запасе, имеющие высшее или среднее профессиональное образование;
- отсутствие непогашенной судимости.
Льготы и выплаты:
1. От государства – повышенное денежное довольствие (от 200 000 рублей):
- единовременная федеральная выплата в размере 195 000 рублей при заключении контракта от 1 года;
- ежемесячная надбавка к денежному довольствию (2 оклада по воинской должности военнослужащего за месяц участия в боевых действиях);
- суточные в размере 4 240 рублей;
- выплаты за непосредственное участие в активных наступательных действиях – 8 000 рублей в сутки;
- премии за особые достижения в ходе выполнения боевых задач от 50 000 рублей до 1 000 000 рублей.
- в зависимости от характера выполняемых задач, вместо суточных в размере 4 240 рублей выплачивается сумма в размере 2% от оклада денежного содержания за каждый день участия в мероприятиях с риском для жизни (выплачивается по прибытию в воинскую часть на основании рапорта военнослужащего).
- денежная компенсация взамен неиспользованных суток (выплачивается по прибытию в воинскую часть на основании рапорта военнослужащего).
Итого, в среднем для рядового и сержантского 200 000 до 270 000 рублей.
2. От Ленинградской области – единовременная денежная выплата в размере 200 000 рублей.
3. Льготы:
- льготное начисление выслуги лет (участникам СВО на период участия в СВО);
- статус ветерана боевых действий (участникам СВО, налоговые и пенсионные льготы, бесплатный проезд и отдых в санаториях МО, льготы по ЖКХ и др.);
- кредитные каникулы (участникам СВО) на период участия в СВО и плюс 30 дней.
На воинские должности: подлежащие замещению прапорщиками, сержантами, солдатами. Срок заключения контракта: от 11 месяцев.
Для подачи документов обращаться в пункт отбора на военную службу по контракту по Ленинградской области:
- Адрес: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки 90, корп. 3.
- Телефоны: 8 (812) 572-20-30; 8 (812) 572-18-71 (круглосуточно).
- Вконтакте: vk.com/lo_contrakt
- Телеграм-канал: t.me/povsk_lo
Или в ближайший военный комиссариат по месту проживания.
Пресс-служба правительства Ленинградской области