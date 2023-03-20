Информация для кандидата, поступающего на военную службу по контракту.

Перечень предоставляемых документов:

автобиография, написанная от руки в произвольной форме;

копия паспорта (страницы с записями);

копия военного билета (все страницы);

копия СНИЛС и ИНН;

копии свидетельств о заключении брака и рождении детей (при наличии);

копии документов об образовании;

фотографии 9×12 (1 шт.), 3×4 (4 шт.);

реквизиты банковской карты (любого банка) платежной системы «МИР»;

копии всех документов необходимы в 2 (двух) экз.

Список справок для прохождения медицинского освидетельствования:

справка из психоневрологического диспансера;

справка из наркологического диспансера;

справка из противотуберкулезного диспансера;

справка из кожно-венерологического диспансера.

Требования к кандидатам:

здоровье: категории А, Б (годен, годен с ограничениями);

возраст: от 18 до 50 лет (водители категорий C, D, E до 59 лет);

образование: не ниже основного общего (9 классов).

профессиональная подготовка:

пребывающие в запасе;

непребывающие в запасе, имеющие высшее или среднее профессиональное образование;

отсутствие непогашенной судимости.

Льготы и выплаты:

1. От государства – повышенное денежное довольствие (от 200 000 рублей):

единовременная федеральная выплата в размере 195 000 рублей при заключении контракта от 1 года;

ежемесячная надбавка к денежному довольствию (2 оклада по воинской должности военнослужащего за месяц участия в боевых действиях);

суточные в размере 4 240 рублей;

выплаты за непосредственное участие в активных наступательных действиях – 8 000 рублей в сутки;

премии за особые достижения в ходе выполнения боевых задач от 50 000 рублей до 1 000 000 рублей.

в зависимости от характера выполняемых задач, вместо суточных в размере 4 240 рублей выплачивается сумма в размере 2% от оклада денежного содержания за каждый день участия в мероприятиях с риском для жизни (выплачивается по прибытию в воинскую часть на основании рапорта военнослужащего).

денежная компенсация взамен неиспользованных суток (выплачивается по прибытию в воинскую часть на основании рапорта военнослужащего).

Итого, в среднем для рядового и сержантского 200 000 до 270 000 рублей.

2. От Ленинградской области – единовременная денежная выплата в размере 200 000 рублей.

3. Льготы:

льготное начисление выслуги лет (участникам СВО на период участия в СВО);

статус ветерана боевых действий (участникам СВО, налоговые и пенсионные льготы, бесплатный проезд и отдых в санаториях МО, льготы по ЖКХ и др.);

кредитные каникулы (участникам СВО) на период участия в СВО и плюс 30 дней.

На воинские должности: подлежащие замещению прапорщиками, сержантами, солдатами. Срок заключения контракта: от 11 месяцев.

Для подачи документов обращаться в пункт отбора на военную службу по контракту по Ленинградской области:

Адрес: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки 90, корп. 3.

Телефоны: 8 (812) 572-20-30; 8 (812) 572-18-71 (круглосуточно).

Вконтакте: vk.com/lo_contrakt

Телеграм-канал: t.me/povsk_lo

Или в ближайший военный комиссариат по месту проживания.

Пресс-служба правительства Ленинградской области