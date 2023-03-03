Всеволожский Мультицентр реализует программу поддержки участников СВО

Полномочный представитель Президента России в СЗФО Александр Гуцан 2 марта побывал во Всеволожске. В ходе визита он посетил Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который реализует ряд программ, направленных на помощь участников СВО.

Гость также побывал на предприятии НПО «Поиск», в военкомате и центре социальной защиты во Всеволожском районе и провел совещание по исполнению поручений Президента РФ Владимира Путина по поддержке участников СВО и их семей с главами субъектов СЗФО.

– Комплексный характер оказываемой поддержки – важная гарантия успешной адаптации ветеранов боевых действий, – подчеркнула директор Мультицентра Ирина Дрозденко. – Мы готовы делиться опытом. Наш подход позволил учреждению оперативно освоить компетенции по помощи ветеранам СВО в части психологического, медицинского, юридического, бытового сопровождения, профессиональной переподготовки и последующего трудоустройства.

Сотрудники центра социальной защиты населения рассказали Александру Гуцану о сопровождении и поддержке семей военнослужащих. Кроме представителей данного ведомства в работе задействованы волонтеры и работники администраций. Сегодня во Всеволожском районе реализуется около полсотни мер поддержки для участников СВО и их семей. Среди самых востребованных – оплата ЖКУ и оформление единого социального проездного билета, оформление компенсационных выплат.

Подготовила Ирэн ОВСЕПЯН

Фото комитета общественных коммуникаций ЛО