В Свердловском поселении пройдет открытый шахматный турнир

19 февраля в 12.00 в Культурно-досуговом центре «Нева» соберутся любители интеллектуального спорта. Принять участие в открытом шахматном турнире могут все желающие.

Как сообщают организаторы, мероприятие посвящено Дню защитника Отечества. На данный момент приняты заявки от более 30 команд из Всеволожского района и Санкт-Петербурга.

В турнире примут участие команды из одного взрослого и ребенка (предусмотрены разные возрастные категории). За шахматной доской встретятся как опытные игроки, так и новички.

По вопросам участия в турнире обращаться к главному судье соревнований Жуковой Елене Александровне: тел. 8 913 310-81-64, эл. почта: elena899500@yandex.ru