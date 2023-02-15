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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Свердловском поселении пройдет открытый шахматный турнир

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19 февраля в 12.00 в Культурно-досуговом центре «Нева» соберутся любители интеллектуального спорта. Принять участие в открытом шахматном турнире могут все желающие.

Как сообщают организаторы, мероприятие посвящено Дню защитника Отечества. На данный момент приняты заявки от более 30 команд из Всеволожского района и Санкт-Петербурга.

В турнире примут участие команды из одного взрослого и ребенка (предусмотрены разные возрастные категории). За шахматной доской встретятся как опытные игроки, так и новички.

По вопросам участия в турнире обращаться к главному судье соревнований Жуковой Елене Александровне: тел. 8 913 310-81-64, эл. почта: elena899500@yandex.ru

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