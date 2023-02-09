В Ленобласти одобрили первые гранты для молодых предпринимателей

Начинающих бизнесменов, решивших открыть свое дело, поддержат рублем. Первые пятнадцать молодых предпринимателей получили гранты на старт и развитие своего дела. Всего на конкурс было представлено 22 проекта. Среди них бизнес-планы на развитие фото- и видеоуслуг, производство творога и сыров, организация столовой самообслуживания и спа-услуг, открытие онлайн-магазина женской одежды, пекарни и другие.

– Молодёжь пробует свои силы во многих сферах, – отмечает председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай. – В Ленинградской области сознают всю важность развития предпринимательства и его значение для успешного роста экономики. Мы заинтересованы в привлечении нового поколения, поэтому создаем для них все условия. Сегодня молодёжь открывает амбициозные бизнесы, которые отвечают на современные вызовы. Нельзя забывать, что предпринимательское сословие создает новые рабочие места, обеспечивает запросы потребителей. Победители первого этапа конкурсного отбора получат грант в размере до 500 тысяч рублей. Всего на развитие своего дела будет направлено 6,6 млн рублей.

Исследователи оценили развитие бизнеса среди молодых. Проанализировав результаты, они пришли к выводу, что наиболее существенной доля молодых предпринимателей остается в области торговли и услуг. При этом заметно увеличилось число занятых в сферах социального и инновационного предпринимательства, а также франчайзинга. Растёт доля женщин среди молодых предпринимателей – многие организации и государственные учреждения, вовлеченные в предпринимательскую повестку, даже выделяют «женское предпринимательство» в качестве отдельного направления, организуют мероприятия и образовательные программы специально для женщин в бизнесе.

Подготовила Ирэн ОВСЕПЯН

Фото комитета по развитию малого и среднего бизнеса ЛО