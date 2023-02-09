Всеволожские гусляры выступили на сцене петербургского культурного центра

В малом зале Культурного центра «Троицкий» состоялся традиционный концерт из цикла «Гусельные звоны», организованный Петербургским клубом гусляров.

Каждый из этих концертов всегда покоряет сердца любителей гусельной музыки яркими произведениями, интересным исполнением и звучанием. В этом году в концерте-встрече приняли участие творческие коллективы из Санкт-Петербурга: Образцовый детский коллектив, ансамбль народного творчества «Таусень», фольклорные коллективы «ГромГора» и «Златогрока», «Петербургский клуб гусляров», юные дарования из Детской школы искусств № 4, а также Образцовый коллектив, оркестр «Русский сувенир» и ансамбль гусляров из Детской школы искусств им. М.И. Глинки из Всеволожска, Образцовый коллектив ансамбль гусляров «Перезвон» из Гатчины и автор-исполнитель Сергей Кашин-Свешников, руководитель музыкальной группы «Невоморье».

Кроме творческих коллектив в концерте выступили талантливые солисты, дуэты и трио: дуэт братьев Сизовых, Валерия Лукина, Фёдор Корниенко, трио гусляров Диана Андреева, Александра Набиренова, Полина Никулина, самые юные участники концерта – семейный дуэт Алена и Георгий Борисенко, Варвара Деркунская.

Коллективы исполнили инструментальные пьесы на гуслях, гармони, жалейках и ударных инструментах (в том числе обработки народных песен и сочинения композиторов) и старинные песни различных областей России.

Сердца зрителей были покорены как русскими народными песнями, так и авторскими произведениями. Концерт-встреча Петербургского клуба гусляров прошёл с аншлагом! Очередной концерт поклонников гусельной музыки состоится 12 марта в КЦ «Троицкий».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО