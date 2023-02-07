По дороге в Рапполово водитель уснул за рулем

Во Всеволожском районе, недалеко от Рапполово, легковой «Ситроен» вылетел на обочину и улетел в кювет. ДТП произошло в условиях хорошей видимости и на расчищенной дороге – просто водитель уснул за рулем.

По счастливой случайности происшествие не коснулось других участников движения. Как сообщили представители дорожного комитета Ленобласти, сам шофер отделался легкими травмами.

– Пару лет назад похожий случай со сном за рулём потряс жителей посёлка Бородинское что в Выборгском районе. Тогда уснувший водитель большегруза «зевнул» небольшой мост через Михалевку и ссыпался в речку. Шофёр не пострадал, а вот процесс доставания грузовика с прицепом был захватывающим, – рассказали в пресс-службе дорожного комитета.

Специалисты напомнили, что каждый водитель отвечает не только за себя и свой автомобиль, но и за безопасность своих пассажиров, а также других участников дорожного движения. Если вы почувствовали себя плохо, лучше всего встать на обочину и позвонить родным или в «скорую». В случае сильной усталости и недосыпа также не следует садиться за руль – воспользуйтесь общественным транспортом или такси.

Фото дорожного комитета ЛО