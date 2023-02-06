Девятый корпус ЖК «Черничная поляна» готов

Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области завершила строительно-монтажные работы в трех из четырех корпусах проблемного жилого комплекса в Юкках. Работы по прокладке внешних и внутренних инженерных сетей выполнены.

Как сообщает областной строительный комитет, сейчас осуществляется запуск системы отопления. Подрядчик промывает индивидуальные тепловые пункты и тепловую трассу. С появлением тепла в десятом корпусе станет возможным закончить отделку помещений последнего долгостроя. После этого останется только провести благоустройство территории.

Завершить строительство второй очереди жилого комплекса планируется во II квартале 2023 года. Во второй очереди жилого комплекса «Черничная поляна» зарегистрированы 192 пайщика.

Напомним, что строительство объекта в 2014 году начала компания IMD Group, однако неоднократно переносила сроки и в 2017 году окончательно остановила работы. Летом 2021 года Правительство Ленинградской области возобновило строительство за счет привлеченных инвестиций. Заказчиком работ выступила Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области.

По материалам строительного комитета ЛО