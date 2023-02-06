Во Всеволожском районе водитель прицепа «потерял» бетонные плиты

По дороге близ Колтушей из грузового прицепа на обочину вылетели бетонные плиты. Предположительно, неудачливый водитель «потерял» слабо закрепленный груз на повороте.

Как сообщили в дорожном комитете Ленобласти, среди пострадавших при инциденте только дорожные знаки.

– Получилось мощно: досталось знаку, который прибило почти к земле, и барьерному ограждению. Пострадавших нет. Не хочется думать об итогах, если бы это произошло, когда сбоку от грузовика тихо ехала какая-нибудь легковушка, – отметили в пресс-службе комитета.

Специалисты напомнили о технике безопасности при грузоперевозках. Если вы заметили, что груз шатается, то необходимо прекратить движение. Также стоит регулярно проверять исправность системы крепления в кузове.

Фото дорожного комитета ЛО